Mesura dràstica a Singapur: no pagarà el tractament de covid a pacients que no estiguin vacunats

L'única excepció seran aquells malalts que no s'hagin vacunat per motius mèdics o per edat

Actualitzada 09/11/2021 a les 13:02

Les autoritats de Singapur han anunciat que a partir del 8 de desembre deixaran de cobrir les despeses mèdiques de la covid-19 als pacients que es neguin a vacunar-se, excepte als qui no puguin fer-ho per motius mèdics o per edat.«Actualment, les persones no vacunades suposen una gran proporció d'aquells que requereixen vigilància intensiva i contribueixen de manera desproporcionada a la pressió en els nostres recursos sanitaris», va indicar el Ministeri de Sanitat en la seva pàgina web.En les últimes tres setmanes, els contagis a la ciutat-Estat s'han estabilitzat en uns 3.000 al dia, dels quals el 99% dels casos són lleus o no tenen símptomes gràcies a una taxa de vacunació del 85 per cent de la població.No obstant això, les autoritats temen que un augment dels contagis pugui saturar l'ocupació de les unitats de vigilància intensiva, que es troben ja en el 70% de la seva capacitat.Per a augmentar la taxa de vacunació, les autoritats estan estudiant la inoculació amb la medicació de Pfizer BioNTech dels nens d'entre 5 i 11 anys.El mes passat, les autoritats van anunciar que els treballadors que no estiguin vacunats contra la covid-19 o no hagin passat la malaltia recentment hauran de presentar a partir del gener vinent una prova d'antígens negativa en el seu lloc de treball.A pesar que el Govern ha aixecat la majoria de les restriccions, encara hi ha limitacions com en el nombre de persones permeses en restaurants i esdeveniments públics, al mateix temps que augmenta el nombre de països des d'on es pot viatjar a la ciutat-Estat sense necessitat de realitzar quarantena.Singapur, un dels països que millor i abans va reaccionar davant la pandèmia de la covid-19 amb estrictes mesures i el tancament de les fronteres, ha renunciat a l'estratègia de zero casos davant la dificultat d'eliminar el virus, sobretot a causa de la contagiosa variant delta.Des de l'inici de la pandèmia, les autoritats singapureses han detectat 221.000 contagis de la covid-19 i 511 morts, la majoria ocorreguts des de l'agost passat.