Els treballadors eslovacs sense certificat covid no cobraran el sou

El país ha registrat avui el rècord de contagis diaris des que va començat la pandèmia

Actualitzada 10/11/2021 a les 18:34

El Govern d'Eslovàquia, país que ha registrat avui el rècord de contagis diaris des que va començar la pandèmia, ha anunciat que deixaran de cobrar el sou els treballadors que no estiguin vacunats contra la COVID-19, no hagin passat la malaltia o no tinguin un test recent. La mesura inclou controls policials per a vigilar que es compleix la restricció, amb capacitat per a decretar el tancament d'empreses que la contravinguin.La norma general estableix que qui no tingui certificat COVID passarà a situació de vacances no remunerades, encara que les empreses que ho desitgin poden acordar condicions particulars perquè els seus empleats puguin treballar des de casa, però no acudir als centres de treball.Eslovàquia, país de 5,45 milions, té un índex de vacunació amb la pauta completa del 45%, segons dades del Ministeri de Sanitat, que té comptabilitzats 13.367 persones amb la covid.Dels 2.478 hospitalitzats -438 en estat greu-, el 80% no està vacunat, assegura el ministeri.La mesura haurà de ser aprovada en tràmit parlamentari d'urgència, cosa que no plantejarà problemes al Govern, integrat per conservadors, liberals i populistes.La cap d'Estat, Zuzana Caputova, va exigir ahir al Govern «coratge» per a legislar amb urgència mesures «antipopulars», i va esmentar els «pronòstics catastròfics» dels epidemiòlegs.Eslovàquia va ser un dels països més colpejats durant la segona onada de la covid-19, el passat hivern, amb un cep britànic B.1.1.7 deslligat, i liderant el llistat mundial de mortalitat amb més de 16 morts diaris per milió d'habitants en set dies.