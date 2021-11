Moderna sol·licita a la UE que autoritzi la seva vacuna per a nens de 6 a 11 anys

Amb una pauta de dues dosis de 50 micrograms cadascuna

Actualitzada 09/11/2021 a les 17:26

La biotecnològica estatunidenca Moderna va anunciar aquest dimarts que ha sol·licitat a l'Agència Europea de Medicaments que autoritzi l'ús de la seva vacuna contra la covid-19 per a nens de 6 a 11 anys amb dosis més baixes que les dels adults.En un comunicat, Moderna va dir que ha sol·licitat una «variació» per a l'Autorització de Comercialització Condicional (CMA, en anglès) que té la seva vacuna a la Unió Europea per a «incloure» una pauta de dues dosis de 50 micrograms per a nens en aquesta franja d'edat.La marca amb seu a Boston ha fet la petició basant-se en uns resultats publicats a la fi d'octubre de l'estudi clínic de la seva vacuna en pacients pediàtrics, anomenat 'KidCOVE', que van llançar dades prometedores en el rang de 6 a 11 anys, afegeix.«Aquesta és la primera sol·licitud per a l'ús de la nostra vacuna en aquest grup d'edat», va dir en un comunicat el conseller delegat de l'empresa, Stéphane Bancel, qui va assegurar que pròximament lliurarà aquestes dades a les agències reguladores en la resta del món.«Ens encoratja que la vacuna contra la covid-19 de Moderna en el nivell de dosi de 50 micrograms hagi ajudat a evitar la infecció de SARS-CoV-2 en nens», va agregar.Moderna indica en la nota que l'eficàcia de la vacuna va ser del 80% dues setmanes després de la primera dosi en els nens en la franja d'edat assenyalada infectats amb SARS-CoV-2, independentment dels seus símptomes.A principis de mes, els EUA va autoritzar la vacuna de Pfizer-BioNTech en dues dosis de 10 micrograms per a nens entre 5 i 11 anys.