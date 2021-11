Les tecnològiques encaren el 'Black Friday' amb incertesa per la crisi de subministraments

Apple o Nintendo si que preveuen dificultats, però Amazon assegura que «està preparada»

Actualitzada 09/11/2021 a les 09:22

Les distribuïdores també es preparen

Un problema mundial

Les empreses de venda d'aparells tecnològics afronten el 'Black Friday' i la campanya de Nadal d'una forma desigual, amb previsions com les d'Apple, Nintendo o Lenovo que esperen complicacions; les de Microsoft, només en casos puntuals; o les de Samsung i LG, més optimistes.Aquestes pròximes campanyes de vendes estaran marcades per la crisi de subministraments a causa de la falta de semiconductors, l'augment de la demanda provocat pel coronavirus i els problemes de transport a Àsia.No obstant això, no totes les empreses consultades afronten aquests dies de la mateixa forma, ja que mentre algunes són optimistes i no preveuen grans problemes de proveïment, unes altres, com Lenovo, contemplen fins i tot limitar les seves ofertes de cara a aquests dies.De fet, la primera gran companyia a alertar a Espanya sobre possibles problemes de subministraments de cara a la campanya de Nadal i el 'Black Friday' ha estat Lenovo, que preveu una campanya de Nadal «molt complicat» en la qual es podrien produir problemes d'existències, per la qual cosa fins i tot ha decidit limitar les seves ofertes de cara al 'Black Friday', Nadal i rebaixes a Espanya.«No hi haurà disponibilitat de tots els productes per a poder triar», adverteix el responsable de producte i màrqueting de Lenovo Ibèria, Fabio Capocchi.Els problemes derivats de la crisi de semiconductors i la falta de contenidors a la Xina estan afectant les grans tecnològiques a nivell mundial.Ja durant la presentació dels seus resultats, Apple va alertar que la falta de subministraments es pot reflectir en els seus comptes en el futur.En concret, la tecnològica creu que aquestes dificultats afectaran la disponibilitat de productes i, en conseqüència, a les seves vendes, amb un impacte pitjor durant els pròxims tres mesos, claus pel 'Black Friday' i la campanya de Nadal.Per part seva, empreses com Lenovo, Samsung, LG, Microsoft i els distribuïdors MediaMarkt i El Corte Inglés han explicat com afrontar el 'Black Friday' i la campanya de Nadal a Espanya. Les seves previsions són desiguals.Des de Microsoft, confirmen que estan treballant «per a superar l'adversitat i proporcionar als clients tota la gamma d'opcions» de Microsoft Surface (dispositius amb pantalla tàctil, tauletes, ordinadors, etc). No obstant això, no descarten que algun dels seus productes no estigui disponible.Quant a la videoconsola Xbox, Microsoft sí que reconeix que existeixen «una sèrie de factors que contribueixen a les contínues limitacions de subministrament», però afegeix que estan intentant «accelerar la producció i l'enviament i així poder satisfer la demanda sense precedents».Més optimistes es mostren des de Samsung, que encara que no fan previsions de cara a les campanyes de 'Black Friday' i de Nadal, fonts pròximes a la companyia confirmen que no creuen que l'escassetat de components «afecti sensiblement la campanya a Espanya».Les fonts asseguren que «totes les línies comercials estan cobertes» i es mostren confiats a poder «manejar bé la situació», ja que compten amb producció en tota la cadena de valor.Tampoc es preveuen problemes «a curt termini» ni falta d'existències dels seus dispositius durant la campanya de Nadal en LG, segons comenta el seu director d'operacions a Espanya, Gabriel Mesas.Segons afirma, les previsions de demanda les fan amb fins a 12 mesos d'antelació i sobre la base d'elles s'assegura el subministrament de productes suficients.LG compta amb una cadena de subministrament «ràpida» i amb acords de transport a llarg termini, per la qual cosa arriben a la campanya de Nadal «amb els deures fets», explica.Al costat de les empreses de dispositius, les cadenes de distribució d'electrònica de consum també s'estan preparant per a les campanyes de 'Black Friday' i Nadal.Segons confirma el director comercial de MediaMarkt Ibèria, Samuel González, la companyia ha avançat a 24 setmanes les operacions de compra «per a poder assegurar l''estoc' dels productes» per Nadal i estan treballant «de manera coordinada i permanent amb els proveïdors» per a estar preparats davant la crisi de semiconductors i els problemes de contenidors a Àsia.Això sí, González no descarta que «de manera puntual no hi hagi 'estoc' d'un producte concret», encara que recorda que la companyia disposa d'una àmplia gamma de productes amb característiques similars.En el cas d'El Corte Inglés, fonts de la companyia asseguren que van començar a treballar en la campanya de Nadal quan va acabar la temporada passada i que l'afronten «amb les característiques que té», però sense fer previsions de vendes o estoc.Apple no ha estat l'única a nivell mundial a alertar de l'escassetat de subministraments. Per exemple, Nintendo també creu preveu problemes per a satisfer la demanda durant la temporada nadalenca i ha revisat el seu objectiu de vendes fins als 24 milions de consoles Switch en l'exercici actual, que conclourà el 31 de març de 2021.En l'extrem contrari, Amazon ha avisat que està «preparada» per a la temporada de festes. En concret, la companyia comptarà a tot el món amb una flota de 85 avions i 5.000 camions propis perquè els consumidors puguin «aconseguir el que vulguin, quan vulguin i on vulguin».