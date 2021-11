La temperatura del planeta augmentarà 2,4 graus a finals de segle, segons un informe

L'estudi diu que les accions anunciades a la COP26 de Glasgow només frenaran en dues dècimes de grau l'escalfament global

Actualitzada 09/11/2021 a les 19:29

La temperatura del planeta augmentarà 2,4 graus a finals de segle, una xifra gairebé un grau superior a la fixada en l'Acord de París. Això és el que apunta un informe de la plataforma científica Climate Action Tracker presentat aquest dimarts, que apunta que les promeses fetes a la COP26 només aconseguiran reduir en dues dècimes l'augment de la temperatura. L'estudi apunta que un increment de 2,4 graus seria «catastròfic» i que, en cas que totes les promeses de zero emissions es compleixin, l'escalfament global serà de l'1,8%. «Fins i tot si les noves promeses de Glasgow es compleixen per al 2030, emetrem el doble el 2030 del que seria necessari per a l'1,5».