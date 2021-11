L'OMS avisa que Europa afronta un 'hivern dur' pel repunt de la pandèmia

Fa una crida a intensificar la vacunació a la població en general però, molt especialment, entre el personal sanitari

Actualitzada 09/11/2021 a les 21:25

El director regional de l'OMS per a Europa, Hans Kluge, ha advertit aquest dimarts que el continent afronta un «hivern dur» a causa del repunt de la pandèmia i ha reiterat que la regió està en l'«epicentre» de la pandèmia.Kluge ha participat aquest matí en la cerimònia científica d'obertura del 44è Congrés Mundial d'Hospitals, que se celebra a Barcelona, juntament amb l'epidemiòleg de l'Hospital Clínic i president del Comitè Científic del congrés, Antoni Trilla, i el conseller delegat de Grifols Víctor Grífols Déu.En la seva intervenció, Kluge ha subratllat que la regió europea de l'OMS -que inclou a 53 països d'Europa i Àsia central, entre ells Rússia i diverses repúbliques exsoviéticas- va registrar la setmana passada uns dos milions de nous casos i que ja acumula prop d'1,5 milions de morts per culpa del virus.«La nostra regió és l'epicentre de la pandèmia, amb un creixement de la transmissió, les hospitalitzacions i les morts», ha emfatitzat Kluge, després d'advertir que el continent afronta un «hivern dur».Sobre aquest tema, ha fet una crida a intensificar la vacunació, a la població en general, però especialment entre el personal sanitari, per a «mantenir el virus a ratlla» i ha apuntat que en fins a set països de la regió hi ha menys del 20% dels sanitaris amb la pauta completa.«La vacunació extensiva i mesures preventives són l'únic camí per a alleujar el creixement de la pressió als hospitals i sistemes sanitaris», ha reiterat.En la seva intervenció, el directiu de l'OMS ha citat algunes de les «lliçons» apreses durant la pandèmia, com la coordinació entre actors sanitaris i institucionals, l'enfortiment de l'atenció primària, la modernització de les instal·lacions o la cura de la salut dels sanitaris, així com l'increment d'efectius, o la digitalització, entre altres.Després que ahir felicités a Espanya per la gestió de la pandèmia i la campanya de vacunació durant la seva trobada amb la ministra de Sanitat, Carolina Darias, Kluge també ha lloat el sistema sanitari espanyol per protegir els ciutadans davant dificultats financeres, tal com va revelar recentment un informe de l'OMS.Per part seva, Trilla ha subratllat els tres «pilars» que han permès fer front a la pandèmia: l'«extraordinària» solidaritat de la ciutadania, el treball dels professionals sanitaris i la recerca científica que va permetre donar amb una vacuna contra el virus en temps rècord.