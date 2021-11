Un exemplar del primer model d'Apple de fa 45 anys, a subhasta als EUA

L'ordinador va ser construït a mà per Jobs, Wozniak i d'altres el 1976 i s'espera que es vengui a un preu pròxim als 600.000 dòlars (518.000 euros)

Actualitzada 08/11/2021 a les 21:33

Un exemplar del primer model d'ordinador d'Apple de fa 45 anys, conegut com a Apple-1 i construït a mà pels fundadors de la companyia Steve Jobs i Steve Wozniak, entre altres, es posarà aquest dimarts a la venda en una casa de subhastes de Monròvia, a Califòrnia (els EUA).Així ho van explicar a Efe aquest dilluns fonts de la signatura John Moran Auctioneers, que espera que aquesta relíquia de la tecnologia aconsegueixi un preu pròxim als 600.000 dòlars (uns 518.000 euros al canvi actual).Segons les mateixes fonts, l'ordinador està en perfectes condicions, compta amb moltes peces originals i funciona correctament.Abans que comenci la licitació de manera oficial, John Moran Auctioneers ha rebut ja dues ofertes de 250.000 dòlars per aquest ordinador (més de 215.000 euros).L'exemplar que se subhastarà demà es coneix com «Chaffey College Apple-1» perquè el seu primer propietari en 1976 va ser un professor de programació de la Universitat de Chaffey, un centre que es troba a Ranxo Cumamonga, a l'est de Los Angeles.Un any més tard, aquest professor va vendre l'ordinador per 650 dòlars (uns 560 euros) -uns 16 dòlars menys del que li va costar (13,8 euros)- a un dels seus alumnes, que va decidir quedar-se'l en propietat durant les següents quatre dècades, fins a l'actualitat.D'acord amb la casa responsable de la licitació, l'ordinador va ser construït a mà per Jobs, Wozniak i altres en un garatge dels Atos, a Califòrnia, en 1976.Jobs, Wozniak i altres persones van assemblar en aquest garatge unes 200 unitats d'Apple-1, de les quals es van vendre 175 i de les quals ara només existeixen unes 60 a tot el món.D'elles, tan sols 20 poden funcionar en l'actualitat, incloent l'exemplar «Chaffey College Apple-1».Segons la casa de subhastes, aquest exemplar d'Apple-1 és «únic», a més, perquè part de la seva estructura està feta de fusta de Koa, un tipus de fusta de Hawaii molt estimada.