Rosalia torna a fer duet amb The Weekend a «La Fama», el primer senzill del seu nou disc, després de la col·laboració a la versió que van fer amb Blinding Lights. L'artista de Sant Esteve Sesrovires ha avançat un tast del nou tema amb un vídeo de 30 segons de la cançó, on se la veu compartint escena amb The Weekend i amb l'actor Dani Trejo, que presenta la cançó. Al vídeo també s'especifica que el tema es publicarà l'11 de novembre. La setmana passada Rosalia va anunciar que l'any vinent publicarà nou disc, «Motomami».