L'OCU sol·licita un IVA superreduït del 4% per als productes ecològics

Aquest tipus de productes costa tres vegades més que els seus equivalents de marca blanca

Actualitzada 08/11/2021 a les 11:53

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha demanat aquest dilluns al Govern un IVA superreduït del 4 per cent per als productes ecològics, amb la finalitat de promoure un consum «més ètic i sostenible», al mateix temps que s'afavoreix la biodiversitat.Per avalar aquesta demanda, esgrimeix que en l'actualitat aquest tipus de productes costa tres vegades més que els seus equivalents de marca blanca, és a dir un 216%, i gairebé el doble que els de la marca líder, segons un estudi comparatiu de 24 famílies que ha elaborat en els sectors de l'alimentació i drogueria.Segons informa en una nota de premsa, els resultats d'aquest informe revelen que les majors diferències de preu es donen en productes d'higiene i cura personal, com els gels de dutxa i els sabons en pastilla, però també en alguns d'alimentació com els iogurts o l'arròs.Per impulsar un consum sostenible, aquesta organització de consumidors demana un IVA reduït per als productes ecològics, atès que entén que aquests afavoreixen la biodiversitat, limiten la contaminació dels rius i aqüífers amb fertilitzants i pesticides, alhora que promouen l'ocupació local, entre molts altres beneficis. «La sostenibilitat és una necessitat, no un luxe», subratlla.Igualment sol·licita un nou etiquetatge europeu de sostenibilitat que indiqui el grau de compromís ecològic, social i econòmic de cada producte, i insisteix en la necessitat d'impulsar accions d'informació i educació que ajudin a combatre el canvi climàtic, tal com es recull en la campanya 'Canvia't al verd'.D'altra banda, l'OCU anima als consumidors a modificar alguns dels seus hàbits de compra en favor d'un consum més sostenible i, per a això, aconsella prioritzar els productes locals i de proximitat; triar productes de temporada; reduir el consum de carn i lactis, i evitar els envasos en favor dels productes a granel.També recomana, en la mesura de les possibilitats de cadascun, tractar d'adquirir productes ecològics, sobretot els que no són molt més cars que L'OCU sol·licita un IVA superreduït del 4% per als productes ecològics els seus equivalents, com els detergents i productes de neteja.