Europa aprova que els cucs de seda es puguin utilitzar per l'alimentació animal

La CE considera que l'alimentació exclusiva de morera impedeix que pugui ser una proteina contaminada

Actualitzada 08/11/2021 a les 13:35

La Comissió Europea (CE) ha aprovat la introducció de cucs de seda (Bombyx mori) a la llista d'espècies d'insectes autoritzades per a la producció de proteïna animal transformada destinada a la fabricació de pinsos per a animals de granja.El Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) ha publicat aquest dilluns el reglament que ho permet i el fa després que l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) hagi informat favorablement sobre aquest tema.En el text justificatiu s'exposa que la sericultura té una «llarga tradició» en algunes regions de la Unió Europea.A més, atès que el cuc de seda domèstic solament consumeix fulles de morera no existeix risc de contaminació amb pinsos d'origen animal, que no estan autoritzats per a l'alimentació d'insectes.El reglament d'aquest dilluns també inclou altres modificacions com la relativa a la recollida a temps de canals individuals d'animals de granja no remugants, ja que no és sempre és viable des d'un punt de vista econòmic, en particular pel que fa a les canals recollides en petites explotacions.En l'actualitat, el mètode de confinament «hidròlisi amb eliminació posterior» solament inclou les canals de porcins però, ara, la CE amplia aquest mètode de confinament per a incloure també els canals d'ocells de corral i de lagomorfos de cria.També els canvis legislatius arriben al terme de 'frass' que fa referència a la mescla d'excrements d'insectes amb parts d'insectes morts i substrat alimentari.La UE inclou una definició de 'frass' amb la finalitat d'harmonitzar els requisits per al tractament i la introducció en el mercat d'aquesta substància amb els requisits per al fem transformat.