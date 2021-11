Els propietaris que no obtinguin cap benefici amb la venda d'un immoble estaran exempts de l'impost de plusvàlua

El govern espanyol estableix dues fórmules per calcular la quota a liquidar i que el contribuent podrà escollir

Actualitzada 08/11/2021 a les 14:09

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un real decret llei per introduir algunes modificacions a la Llei reguladora de les hisendes locals sobre l'impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana després de la sentència del TC, el 26 d'octubre, en que anul·lava l'impost de plusvàlua. Així, a partir d'ara, els propietaris que no obtinguin un benefici amb la venda del seu immoble estaran exempts de pagar aquest impost. En cas contrari, s'estableixen dues fórmules que el contribuent podrà escollir: una base imposable a partir de multiplicar el valor cadastral per uns nous coeficients que tindran en compte la realitat immobiliària del municipi o a partir de la diferència del preu de venda i adquisició.