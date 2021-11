El Govern proposa un augment del 2% del sou dels treballadors públics per al 2022

Vot electrònic a les eleccions sindicals

«Són moments complexos, i com a servidors públics ens cal ser avantguarda a la ciutadania per a la reconstrucció i per al retorn de drets», ha continuat la consellera de la Presidència, que ha posat de manifest que la voluntat del Govern és aplicar l'increment retributiu per al 2022 «fins al límit màxim del que autoritzi la normativa bàsica estatal». D'altra banda, i pel que fa a la productivitat, l'avantprojecte de Llei de pressupostos possibilita l'abonament d'aquest complement que fins ara estava limitat per les anteriors lleis de pressupostos. El text inclou, a més, una disposició addicional per acumular al 2022 l'import equivalent al 50% d'aquest complement que s'havia d'aplicar en l'exercici 2021.Amb aquesta disposició addicional es dona cobertura legal a l'acord assolit amb les organitzacions sindicals en la Mesa General del passat 18 d'octubre. De l'oferta d'ocupació pública, Vilagrà ha destacat «l'esforç realitzat per garantir l'estabilització dels processos de selecció amb criteris consensuats, així com la igualtat de condicions en l'accés a la funció pública, tenint en compte també l'experiència de les treballadores interines».L'Administració també ha informat als representants de les organitzacions sindicals que s'ha inclòs en la Llei de mesures la introducció -amb caràcter preferent- del vot electrònic en els processos d'eleccions a òrgans de representació del personal. Una mesura que té l'objectiu de fomentar la participació i proporcionar accessibilitat en les eleccions sindicals. La titular de la Presidència ha expressat la voluntat del Govern de consensuar la implementació d'aquesta mesura amb les organitzacions sindicals, per la qual cosa es proposa debatre-la i analitzar-la en el marc de la Comissió de Catalunya de seguiment de les eleccions sindicals.