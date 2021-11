El Govern espanyol descarta de moment apujar impostos al dièsel

La ministra de Transición Ecológica no ho considera adequat en l'actual situació d'increment de preus

Actualitzada 08/11/2021 a les 09:28

La ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha descartat avui que, en l'actual tendència alcista dels preus dels carburants, es vagi a pujar els impostos al dièsel.En declaracions a RNE recollides per Efe, Ribera ha recordat que en els últims mesos s'ha viscut un increment «molt notable» dels preus dels combustibles fòssils en els mercats internacionals, per la qual cosa introduir un nou impost al dièsel seria «enormement sensible», ja que «perjudicaria els que més el necessiten».En la seva opinió, «cal anar amb compte» amb el moment en què s'introdueixi i amb el destí dels recursos que s'obtinguin, perquè la fiscalitat és un element retributiu «molt notable i molt important», raó per la qual no entén que encara se sentin declaracions «més aviat al contrari», en les quals s'aposta per «reduir dràsticament la fiscalitat» perquè així «difícilment podrem acompanyar i generar oportunitats».Preguntada per la demanda de les comercialitzadores de gas perquè es redueixi l'IVA com s'ha fet amb la llum, la vicepresidenta quarta ha respost que «cal gestionar-ho amb prudència», amb «els nostres companys d'Hisenda» i sobre la base que el Govern ja ha rebaixat la fiscalitat de l'electricitat i ha posat un topall màxim a la factura del gas en la tarifa de l'últim recurs.Respecte a si les pròximes parades de les centrals nuclears d'Almaraz i Cofrents puguin tensionar més el preu de la llum en una tardor seca, Teresa Ribera ha dit que ja estaven programades (per a manteniment i recàrrega de combustible) i que, a pesar que el Govern va demanar que no fossin tan pròximes, coincidiran amb el mes de novembre que és ventós, la qual cosa serà compatible amb un increment de la generació d'energia eòlica.Ribera també s'ha referit a la crisi diplomàtica entre Algèria i el Marroc, que va provocar el tancament del gasoducte que alimentava Espanya per l'últim país. Ha destacat d'ella que genera «preocupació» perquè són països veïns, als quals cal parar esment, acompanyar i facilitar el millor enteniment i la millor relació bilateral amb Espanya.