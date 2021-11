Un youtuber es gasta dos milions d'euros a fer realitat 'El joc del calamar'

El jove es va enamorar de la sèrie que s'ha convertit en la més viral de l'any

Actualitzada 07/11/2021 a les 19:59

Recreating Squid Games is costing more then I thought it would but i'm in to deep to stop now lol pic.twitter.com/Z196lyz4Ig — MrBeast (@MrBeast) November 7, 2021

El joc del calamar s'ha convertit en l'èxit de la temporada, amb grans dades d'audiència. A més ha aconseguit inspirar a altres creadors de contingut per a fer diversos jocs.El youtuber MrBeast ha volgut recrear els escenaris en els quals es desenvolupen la famosa sèrie, alguna cosa que li ha portat molt de temps i un gran esforç per a aconseguir-lo.Ell mateix ha anat difonent en les seves xarxes socials com evoluciona la construcció, sense utilitzar cap mena d'efecte especial com si que es va fer en el rodatge real de la sèrie de Netflix.En aquest concurs participaran 465 persones i lluitaran per alçar-se amb el premi de 456.000 euros que s'ofereix. Aquesta idea va encantar a tots els seus seguidors. «Els sets del joc del calamar ja estan arribant», va declarar.Malgrat que la sèrie passa a convertir-se en una realitat, la qual cosa no es recrearan seran les greus conseqüències a les quals se li sotmeten als perdedors de cadascun dels jocs.El realisme dels escenaris és tal que el youtuber està invertint una gran quantitat de diners a fer-ho el més realista possible. De moment, s'ha gastat ja dos milions d'euros per a la posada en escena.