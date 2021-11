Un vulcanòleg avisa que no es pot posar data al final de l'erupció perquè és «un procés canviant»

Tot i els canvis en el flux de lava l'expert destaca que el volcà «mai ha parat la seva activitat»

Actualitzada 07/11/2021 a les 18:11

El vulcanòleg de l'Institut Geogràfic Nacional (IGN) Stravos Meletlidis ha assenyalat aquest diumenge que no cal intentar posar-li data al final de l'erupció de Cumbre Vieja, a la Palma, perquè el procés de canvi d'un volcà és «continu i complex».Meletlidis ha assenyalat, en declaracions als mitjans en el Lloc de Comandament Avançat, que aquest dissabte es van produir uns fluxos de lava que no s'havien observat en els últims dies, però descarta que s'utilitzi el terme de reactivació «perquè el volcà no ha parat mai la seva activitat».L'única vegada que es va produir una certa paràlisi en l'activitat va ser fa mes i mig durant unes hores, però de resta són canvis en els quals es poden produir moments de major o menor activitat, explosivitat, cendres o emissió de laves, assenyala l'expert.Així mateix, ha subratllat que el que ha passat aquest dissabte, que ha assenyalat com un canvi en el volum de material magmàtic que ascendeix al con, és un procés esperable en una erupció volcànica, «que és un procés complex que pot tenir pauses, canvis d'activitat o canvi de l'energia».«Tot està dins del patró d'una erupció», ha assenyalat Meletlidis, que ha considerat que la de la Palma s'ajusta també a les erupcions tant històriques com més recents a Canàries.Ha insistit que en cap moment d'aquesta erupció s'ha pogut parlar d'una fase estacionària. «Parlem de canvi en alguns paràmetres de l'activitat volcànica, cal esperar a veure si és una tendència que es prolonga en el temps».La reducció de la sismicitat, com s'ha produït en els últims dies, per si sol tampoc és un valor representatiu, «sinó que cal valorar-lo en el seu conjunt», ha dit.L'expert descarta que els canvis en la naturalesa propiciats per l'augment global de la temperatura condicionin una erupció volcànica que s'origina, ha recordat, per un moviment de lava a més de 10 quilòmetres de profunditat, al mateix temps que ha assenyalat que els gasos que emeten les erupcions produeixen en aquest procés de crisi climàtica menys incidència que l'activitat humana.