Un expert proposa revisions del cervell a partir dels 40 per a prevenir la demència

Aquesta malaltia és una de les més comunes entre les persones d'edat avançada

Actualitzada 07/11/2021 a les 18:05

Un tabú

Un dels principals investigadors sobre la salut del cervell al Regne Unit, el professor Bart De Strooper, ha afirmat que tothom hauria de sotmetre's a una revisió del cervell en aconseguir la mitjana edat en el futur per a detectar als que corren major risc de desenvolupar demència en els seus últims anys de vida.Tal com recull el Daily Mail, la idea de De Strooper és que «aquesta revisió mèdica cerebral combinaria una prova mental i una anàlisi de sang que buscaria tant els biomarcadors que delatin els primers signes de degradació cerebral com els gens que ens predisposen a la demència».Això permetria als metges detectar a les persones amb alt risc de desenvolupar demència abans que s'hagi fet la gran majoria del mal, va explicar el professor De Strooper.Després, se'ls podrien administrar nous tractaments, que és més probable que funcionin millor en les primeres etapes del curs de la malaltia per a detenir el desenvolupament de la demència en tota regla, va agregar.Gairebé 900.000 persones pateixen demència al Regne Unit en l'actualitat, una xifra que es preveu que augmenti a 1,6 milions per a 2040, segons aquest rotatiu.El professor De Strooper, director de l'Institut de Recerca de la Demència del Regne Unit, va dir que la tecnologia per a implementar un programa de detecció d'aquest tipus era més avançada del que la majoria de la gent pensava.«La demència és una mica massa tabú en la societat. Una de les grans missions del nostre Institut és fer que la gent el pensi d'una manera molt més racional. Això ajudarà les persones a tenir més esperances», va dir el professor.El professor De Strooper és un biòleg molecular líder en el món que va arribar a Gran Bretanya des de Bèlgica en 2016 per a dirigir l'Institut, que es va crear com a part de l'impuls de David Cameron per a accelerar la recerca de la demència.L'acadèmic va dir que l'Institut havia aconseguit alguns avanços «sorprenents», però va admetre que s'havia quedat «una mica decebut» amb la situació del finançament en els últims anys.