Un expert calcula els diners que necessites estalviar cada dia si vols jubilar-te als 45 anys

Hi ha una vella dita que assegura que quan ets jove tens temps i energia però no diners. Quan ets adult, energia i diners però no temps i quan ets vell, tens temps i diners, però no energia. I si poguéssim jubilar-nos abans?Salman Haqqi és editor de finances personals del portal money.co.uk, i ha relatat a The Sun com i quant cal estalviar per a poder jubilar-se molt abans del normal: als 45 anys.Per a ell, la resposta és simple: la gent hauria de començar a estalviar al més aviat possible. «La resposta a quan has de començar a estalviar és tan aviat com sigui possible. El millor moment perquè qualsevol pugui començar a estalviar és tan aviat com comenci a guanyar. Fins i tot si es tracta del teu primer treball a temps parcial quan eres adolescent, és una bona pràctica guardar part d'aquests diners», diu.«L'estalvi és un hàbit, i com més aviat millor l'inculquis, millor estaràs en els pròxims anys. A mesura que la teva carrera progressa i ganes més, pots ser més sofisticat en la manera d'estalviar en buscar diferents comptes i opcions d'estalvi, però desenvolupar l'hàbit primerenc pot significar milers de lliures més en estalvis en el futur», assegura.No obstant això, Haqqi avisa de dos errors que se solen cometre: El primer és establir una meta poc realista per a començar. I el segon és estar esperant a guanyar suficients diners per a començar a estalviar.«Quan comencis a estalviar, comença amb un pressupost i l'establiment de metes raonables sobre quant pots estalviar en funció de quant guanyes i quines són les teves despeses mensuals», diu l'expert.«Sovint, les persones es fixen metes poc realistes que no tenen en compte despeses inesperades o el seu impuls natural de donar-se un capritx de tant en tant», afegeix.«Quan es tracta d'estalviar, no es tracta de quant estalvies, sinó que estalviïs alguna cosa cada mes. Fins i tot començar amb 50 lliures (gairebé 60 euros) és millor que res. Pot semblar una suma petita al principi, però s'acumula amb el temps i sempre pot augmentar la quantitat a mesura que guanyes més», explica.Salman Haqqi diu que si està pensant a jubilar-te als 45 anys, quant necessites estalviar dependrà per complet dels teus hàbits de despesa i de com hagis planificat les teves finances amb anticipació.Si estàs buscant una jubilació anticipada, hauries de considerar quina és la teva despesa real cada any. Llavors podràs treballar cap endarrere, tenint en compte que la suma es pot invertir i guanyar interès.«Com a càlcul bàsic, per a jubilar-se als 45 anys i viure amb un salari anual de 14.000 lliures esterlines (16.350 euros) a l'any (fins als 80 d'edat), hauria d'haver estalviat un mínim de 500.000 lliures esterlines (585.000 euros)», diu.«Això significa que necessitaria estalviar 20.000 lliures (23.400 euros) a l'any a partir dels 20 anys, la qual cosa equival aproximadament a 1.666 lliures (1.950 euros) mensuals», explica.«Això pot semblar inassolible, però els que han practicat als Estats Units el Fire Movement ho han fet possible, estalviant la major part dels seus ingressos i invertint els seus diners adequadament», afegeix.«Recorda també que, en el lloc correcte, els teus estalvis poden generar diners a través de pensions privades», diu.Haqqi va afegir que un gran benefici de començar a estalviar d'hora és adquirir l'hàbit d'administrar els diners de manera positiva.Això significa que és més probable que les persones que puguin mantenir i construir per al futur de manera més efectiva i tenir aquests estalvis aconseguiran que les compres més grans, com comprar una casa, semblin més assolibles.A més d'això, també t'ajudarà a resistir millor els esdeveniments inesperats, va agregar Salman. «Això va ser evident en la pandèmia de Covid-19, durant la qual aquells amb estalvis saludables van estar més ben protegits durant els esdeveniments imprevistos de 2020 i 2021», diu.«Finalment, estalviar primerenc i considerar la teva jubilació a una edat primerenca significa que quan arribi el moment estaràs preparat per a aprofitar al màxim els teus anys de jubilació», conclou.