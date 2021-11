Descobreixen com les cèl·lules del càncer de mama es protegeixen per a resistir els atacs del sistema immunitari

Actualitzada 07/11/2021 a les 13:46

Un possible tractament per a diversos tipus de càncer

El càncer és avui dia un dels grans reptes als quals s'enfronta la medicina, per la qual cosa no és d'estranyar que siguin moltes les recerques que s'orienten a revelar els seus diversos mecanismes i a trobar diferents estratègies per a combatre'l.Aquest és el cas d'un estudi en el qual han participat l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i l'Institut Català d'Oncologia al costat de les universitats George Washington i de Texas i publicat per la revista especialitzada Nature, que ha trobat que la proteïna DDR1, present en la superfície de les cèl·lules tumorals mamàries, s'uneix al col·lagen extracelul·lar i l'alinea per a bloquejar l'entrada de cèl·lules immunitàries.Aquest descobriment porta als autors a proposar l'ús d'anticossos que puguin bloquejar la formació d'aquests escuts com a nova estratègia terapèutica contra el càncer de mama.«És la primera vegada que s'observa aquest mecanisme de 'escut' tumoral i, encara que l'estudi que s'acaba de publicar se centra en càncer de mama, creiem que és un mecanisme també utilitzat per altres tipus de càncer, cosa que significaria que el tractament amb anticossos específics podria ser útil terapèuticament en diferents escenaris», ha ressaltat en aquest sentit el cap del grup de recerca en càncer de mama del IDIBELL i l'ICO, Miquel Angel Pujana.Els investigadors expliquen en l'article que la proteïna DDR1 present en les cèl·lules tumorals reforça l'alineament de les fibres de col·lagen, creant una barrera mecànica que impedeix la infiltració de les cèl·lules immunes, per la qual cosa el sistema immune de l'hoste no és capaç de combatre el tumor.Per això, argumenten, si s'usen anticossos específics que eliminin aquesta proteïna, les cèl·lules T antitumorals haurien de poder accedir fins a les cèl·lules tumorals i combatre-les, inhibint així el creixement de la massa tumoral.Aquest encara hipotètic tractament, com tots els basats en l'ús d'anticossos específics, pertanyeria a l'àmbit de la immunoteràpia del càncer, un camp de la medicina oncològica relativament jove però que ha vingut mostrant un gran potencial en la lluita contra la malaltia.Encara que, ara com ara, aquest estudi s'ha dut a terme sobre models in vitro i models animals (concretament ratolins), els investigadors esperen en un futur no llunyà poder començar a realitzar assajos clínics en persones amb càncer de mama que acostin la seva aplicació en la clínica.