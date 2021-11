Un estudi genètic revela la relació entre la salut del cervell i intestí

En la recerca han participat més de 50.000 persones afectades per la síndrome d'intestí irritable

Actualitzada 06/11/2021 a les 13:52

Un estudi genètic internacional, coliderat pel centre basc de recerca CIC bioGUNE i en el qual han participat més de 50.000 persones afectades per la síndrome d'intestí irritable (SII), revela una «estreta relació» entre la salut del cervell i l'intestí, i aplana el camí per al desenvolupament de nous tractaments.Els investigadors han descobert que els símptomes del SII poden ser causats pels mateixos processos biològics que afeccions com l'ansietat, segons ha informat el centre basc.El SII és una malaltia comuna a tot el món que afecta a al voltant d'1 de cada 10 persones, i causa una àmplia gamma de símptomes que inclouen dolor, distensió abdominal i disfunció intestinal.El diagnòstic es realitza generalment després de descartar altres possibles afeccions com la malaltia de Crohn o el càncer d'intestí.La malaltia pot ser sovint hereditària i també és més comuna entre les persones que són propenses a l'ansietat.Les causes no s'entenen bé, però un equip internacional, coliderat per investigadors de CIC bioGUNE, ha identificat diversos gens que proporcionen pistes sobre els orígens de la síndrome d'intestí irritable.L'equip de recerca, que ha inclòs a més de 40 institucions, va analitzar les dades genètiques de 40.548 pacients amb síndrome d'intestí irritable del Biobanc del Regne Unit i 12.852 de la iniciativa Bellygenes, un estudi mundial destinat a identificar gens vinculats al SII coordinat per Mauro D'Amato, professor de la Fundació Basca per a la Ciència-Ikerbasque i líder del grup de Genètica Gastrointestinal en CIC bioGUNE, amb seu a Biscaia.Els resultats de l'estudi, que serà publicat en Nature Genetics, han mostrat que, en general, la heredabilidad del SII és baixa, la qual cosa «probablement reflecteix la importància d'altres factors com la dieta, l'estrès i els patrons de comportament que també poden compartir-se en l'entorn familiar».No obstant això, i atès que els símptomes del SII afecten l'intestí, els investigadors consideraven factible que els gens associats amb un major risc de la malaltia s'expressessin en aquests òrgans, però van trobar que, en canvi, els gens alterats «s'expressen predominantment en el teixit cerebral o en els nervis dins de l'intestí que reben els seus senyals del cervell».Els investigadors també van buscar la superposició entre la susceptibilitat al SII i altres malalties. Van trobar que la mateixa composició genètica que posa a les persones en major risc de SII augmenta el risc de trastorns comuns de l'estat d'ànim com l'ansietat, la depressió i problemes de tipus neuròtic, així com l'insomni.No obstant això, els investigadors emfatitzen que això no significa que l'ansietat causi símptomes de SII o viceversa.Els tractaments actuals per a la síndrome d'intestí irritable varien àmpliament i inclouen canvis en la dieta, medicaments dirigits a l'intestí o al cervell, o canvis d'hàbits.L'estudi apunta al fet que les teràpies que es dirigeixen a la funció neuronal poden ser una possible via futura per a la recerca.«Anticipem que la recerca futura es basarà en els nostres descobriments, tant investigant els gens diana identificats, com explorant el risc genètic compartit entre les condicions per a millorar la comprensió de les interaccions cervell-intestí desordenades que caracteritzen la síndrome d'intestí irritable», ha destacat el primer autor de l'estudi, Chris Eijsbouts.Aquesta recerca ha rebut finançament i suport del Ministeri d'Economia i Competitivitat (Institut Salut Carles III), el Departament de Salut del Govern Basc i el Consell Suec de Recerca (Vetenskapsradet), entre altres entitats.