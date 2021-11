Què és el sapovirus? La gastroenteritis molt contagiosa que afecta especialment els nens

És el virus causant de la majoria de gastroenteritis agudes

'El virus de Sapporo'

Els símptomes típics d'una gastroenteritis

És autolimitada

En els últims dies ha crescut la preocupació davant el sorgiment a Navarra de 23 casos d'una gastroenteritis aguda causada per sapovirus, la majoria d'ells a més en lactants.Es tracta d'una malaltia infecciosa molt comuna i molt contagiosa entre les persones, per la qual cosa sovint causa brots familiars, en guarderies i en altres entorns com a centres soci-sanitaris.El nom del sapovirus no té res a veure amb l'animal amfibi, sinó que procedeix de la ciutat japonesa de Sapporo, on es va detectar per primera vegada en 1977 després d'un brot de gastroenteritis aguda en un orfenat local.Es tracta d'un gènere divers de virus que afecta els humans i als porcs i que són la causa més comuna de la gastroenteritis aguda.Es transmet per via fecal/oral, i és extremadament contagiosa. Per a fer-nos una idea, tan sols 10 partícules basten en alguns casos per a desenvolupar la infecció, i una persona malalta expulsa fins a 10⁹ partícules per gram de femta o vòmit. Aquestes partícules, a més, poden ser viables durant anys.Afortunadament, no revesteix gran gravetat, i l'única complicació, la deshidratació a causa de la intensa diarrea, és molt fàcilment evitable.Els sapovirus són més actius en unes certes èpoques de l'any; en concret, en l'hemisferi nord la seva temporada de major incidència és la compresa entre octubre i abril.Com dèiem, els sapovirus són la causa majoritària de la gastroenteritis aguda, per la qual cosa es manifesten amb els símptomes clàssics que associem a aquesta malaltia (altres gastroenteritis, com les bacterianes o les que produeixen els norovirus, comparteixen la mateixa simptomatologia).Aquests símptomes inclouen diarrea aquosa sense sang (si apareix és símptoma d'altres infeccions més serioses), dolors i enrampades abdominals, vòmits, cefalees i febrícula o febre baixa.Si aquest és el quadre, normalment les persones adultes no necessitaran atenció mèdica (no obstant això, si el quadre empitjora, per exemple amb sang en la femta, febre alta, o incapacitat per a retenir líquids en l'estómac més de 24 hores, sí que és convenient acudir al facultatiu). En el cas dels lactants i els nens petits, en canvi, sí que s'ha de consultar al metge, encara que sigui només per a assegurar el diagnòstic.La gastroenteritis per sapovirus és una malaltia autolimitada que desapareix per si sola al cap de pocs dies. No existeix una cura específica per a ella, amb el que l'estratègia és combatre la deshidratació, alleujar els símptomes i guardar repòs.Per a això, és important beure abundant aigua i adoptar una dieta tova. El sèrum pot ser també beneficiós per a reposar sals minerals perdudes per la diarrea i els vòmits.