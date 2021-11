La Policia Nacional els va trobar de matinada

Actualitzada 05/11/2021 a les 15:58

La Policia Nacional ha localitzat aquesta matinada a vuit camells i una llama que transitaven per un carrer del barri madrileny de Carabanchel i que s'havien escapat d'un circ, han informat a EFE fonts policials.Els animals es van escapar del circ Quirós, situat en el número 4 del carrer Treseta, en el citat districte madrileny, per causes que es desconeixen.Entorn de les cinc del matí agents de Policia Nacional van localitzar als animals en la intersecció del carrer d'Alvocat amb Via Lusitana.En veure als animals per la via pública els policies van contactar amb els responsables del circ que es van fer càrrec d'ells.