La justícia decreta que el naixement d'un fill mort compta per a la pensió de jubilació de la mare

El Tribunal Superior de Justícia de Galícia sosté que aquesta aplicació compensa la discriminació laboral de les dones treballadores

Actualitzada 06/11/2021 a les 13:58

El naixement d'un fill mort compta a l'hora de calcular la pensió de jubilació de la mare, segons ha decretat el Tribunal Superior de Justícia de Galícia.En una sentència del passat 15 d'octubre, el contingut del qual ha divulgat aquest dissabte l'alt tribunal gallec, la sala social rebutja el suplicatori d'Institut Nacional de la Seguretat Social a una sentència del jutjat social número 1 de la capital gallega de desembre de 2020.Els magistrats destaquen en la seva sentència, davant la qual cap recurs de cassació per a unificar doctrina, que el complement per maternitat en les pensions contributives està concebut com una mesura específica «en favor de les dones per a corregir situacions paleses de desigualtat de fet respecte dels homes».La sentència sosté que la «situació de discriminació» soferta per les dones per ser treballadores i mares «es produïa ja des del moment de l'embaràs, amb independència de si arribava a bon terme».Per aquest motiu sostenen que s'ha d'aplicar aquest complement en el cas de morir el fill abans de néixer, perquè tracta de compensar «la discriminació laboral que sofreixen les dones treballadores, especialment les que alhora han estat mares, i més especialment les que han tingut més d'un fill, tot això amb la finalitat de reduir una bretxa, que no sols és salarial, també pensional».En el seu recurs, l'Institut Nacional de la Seguretat Social i la Tresoreria General de la Seguretat Social defensaven que el naixement d'un fill mort «no compta com a fill a l'efecte del reconeixement i, en el seu cas, de la quantia del complement per maternitat en les pensions contributives».En la sentència de la sala social de l'alt tribunal gallec, a més, els jutges consideren que el benefici per cura de fill s'ha de generar per tots els nascuts entre la interrupció de la carrera d'assegurança -dins dels nou mesos anteriors al naixement del primer fill- i els sis anys posteriors i no únicament pel primer d'aquests fills en aquest període, com calculava la Seguretat Social també en el cas d'aquest dona.El TSXG conclou que la interpretació del benefici contemplat en l'article 236.1 de la Llei General de la Seguretat Social en un sentit restrictiu seria «tant com justificar un impacte advers sobre les dones, alhora que suposaria una interpretació contra conciliació que perjudicaria les persones treballadores que concilien, homes o dones», conclou la sentència.