La falta de cotxes d'ocasió a Espanya dispara les importacions de vehicles

La crisi dels semiconductors està generant l'escassetat de molts productes electrònics

Actualitzada 06/11/2021 a les 12:34

La importació com a solució

1,4 milions de vehicles d'ocasió venuts enguany

Per cada cotxe nou es venen 2,7 d'ocasió

La crisi dels semiconductors està generant un fort augment de les importacions de turismes d'ocasió per a satisfer la creixent demanda que es registra de compradors que no poden o no volen esperar els llargs terminis que els donen els fabricants per al lliurament d'un cotxe nou.Segons han explicat a Efe fonts de la patronal de venedors Ganvam, el desproveïment de semiconductors està provocant aturs en l'activitat de fabricació de les marques, la qual cosa es tradueix en majors terminis de lliurament en els cotxes nous, que poden ser d'entre 4 i 6 mesos de demora, d'acord amb la patronal de concessionaris Faconauto.Això fa que alguns conductors desisteixin i busquin cotxes de segona mà joves (de fins a cinc anys). El problema és que no n'hi ha perquè les empreses de lloguer i rènting tampoc poden renovar les seves flotes pel menor ritme de fabricació de vehicles que es viu i que alguns experts pronostiquen que persistirà durant l'any que ve.Així, professionals i particulars exploren tots els diferents canals de venda.Segons dades facilitades per Ganvam, al setembre passat es van vendre 163.715 turismes de segona mà, el 13,5% menys que 2020 (un exercici marcat per la pandèmia) i el 0,7% menys que en 2019.D'ells, 114.789 es van negociar entre particulars (el 9,1% menys que en 2020, però el 5,6% més que en 2019), 26.365 per empreses (el 16,1 i el 11,4% menys, respectivament), 8.739 en el segment de rènting (el 17,1% menys que un any abans, però el 20,7% més que en 2019), 7.917 en el d'importació (el 5% i el 26,4% més que en 2020 i 2019) i 5.905 en alquiladores.Així, el canal d'importació (majoritàriament de professionals) és l'únic que puja en la comparativa amb setembre de 2020 i 2019. No obstant això, en l'acumulat entre gener i setembre, la tendència canvia: suma 58.540 operacions, el 23,8% més que en el mateix període de 2020, però el 3,8% menys que en 2019.Sobre aquest tema, des de Ganvam recorden que l'habitual és que Espanya exporti a altres mercats (especialment les empreses de rènting a la recerca de major rendibilitat) i no recórrer a la compra fora, que es dirigeix als països on hi ha fabricants i es poden obtenir millors preus, segons fonts de la consultora MSI.Els concessionaris oficials no fan importacions per a alimentar les seves existències d'ocasió, per a això tenen les automatriculacions, les recompres a clients, a empreses de rènting i alquiladoras; o les subhastes de multinacionals, han explicat a Efe des de Faconauto.Fins a setembre s'han venut a Espanya 1.427.551 turismes de segona mà (inclosos els 58.450 importats), dels quals els particulars han comprat 971.636, el 28,8% més que en el mateix període de 2020 i el 40,9% més que en 2019.Les empreses van comprar 241.787 (el 13,2% més que en 2020 i el 9,8% menys que en 2019), el rènting 91.636 (28,8 i 40,9% més, respectivament) i els alquiladores 64.013 (35,2% i 37,4% menys).Ganvam i Faconauto han rebaixat la previsió de tancament de 2021 a 1,9 milions d'unitats, el 8% menys que 2020 i el 6% inferior a 2019.Per cada turisme nou que s'ha matriculat al setembre Espanya s'han comprat 2,7 d'ocasió (el ràtio en comercials és del 2,5).Per a Ganvam això no es deu al fet que el mercat d'ocasió a Espanya aconsegueixi el grau de maduresa dels seus socis europeus, si no al fet que les vendes de vehicles nous estan «enfonsades»: A l'octubre les de turismes i tot terrenys van caure el 20,5% en taxa interanual.I com són aquests 163.715 vehicles d'ocasió venuts al setembre?: 11.661 de menys d'un any (el 22,1% menys que al setembre de 2020 i el 43,7% menys que en 2019), 11.335 tenen entre 1 i 3 anys (37,9 i 6,6% menys, respectivament), 18.633 entre 3 i 5 anys (6,4% menys i 27,5% més), 14.972 entre 5 i 8 anys (7 i 36,6% més) 6.843 entre 8 i 10 anys (17,9 i 22,1% menys), 41.851 entre 10 i 15 anys (23,5 i 20,4% menys) i 58.420 més de 15 (1,2% menys que en 2020 i 29,6% més que en 2019).Són aquests últims els que major pes tenen en el mercat (el 35,7%), amb el risc que comporten per a la seguretat viària i la qualitat de l'aire, adverteixen els experts.