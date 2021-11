L'obesitat costarà a la Salut espanyola un 2,4% del PIB l'any 2060

Es preveu un creixement dels costos actuals del 211% amb una despesa per habitant de 1.289 euros

Actualitzada 05/11/2021 a les 12:28

L'impacte econòmic de l'obesitat a Espanya s'incrementarà un 211% fins a l'any 2060 quan s'estima que suposarà el 2,4% del PIB anual, segons un estudi pilot de la revista científica BMJ Global Health que analitza les dades de vuit països del món.L'estudi revela que en 2019 Espanya va gastar 25.136 milions, el 2,1% del PIB, en costos relacionats directament o indirectament amb l'obesitat i el sobrepès, la qual cosa va suposar una despesa per càpita de 537 euros.Segons l'estudi, les despeses directes són els que afecten atenció mèdica i costos associats a tractaments en centres sanitaris, i costos indirectes els referits a la mortalitat prematura i absentisme laboral.Per a 2060, s'estima que a Espanya els costos globals augmentaran a 52.900 milions d'euros, el 2,4% del PIB, amb una despesa per habitant de 1.289 euros.L'informe, que ha estat realitzat en vuit països (Espanya, Austràlia, el Brasil, l'Índia, Mèxic, l'Aràbia Saudita, Sud-àfrica i Tailàndia) per la World Obesity Federation i l'institut de recerca RTI Internacional, subratlla que aquesta evidència ha de ser «un estímul per a implementar polítiques conjuntes que permetin fer front a l'obesitat», tal com reclamava l'estudi Pasos 2019.Aquest estudi, que avalua l'activitat física, el sedentarisme, els estils de vida i l'obesitat en nens, ja revelava que la prevalença de pes infantil era del 35% en la població de 8 a 16 anys.Per això, l'estudi conclou amb una cridada a adoptar mesures urgents perquè «és possible revertir la tendència» i apel·la a implicar a tots els sectors de la societat (pacients, governs, sanitaris, educadors i indústria alimentària) perquè treballin conjuntament i fixin estratègies de prevenció de l'obesitat en totes les etapes de la vida.