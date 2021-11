El preu de la llum baixa aquest diumenge però encara es troba molt lluny del cost ara fa un any

El megavat es pagarà a 131,5 euros l'hora mentre que el 2020 va costar 27,22 euros

Actualitzada 06/11/2021 a les 14:17

El preu mitjà de l'electricitat en el mercat majorista (pool) s'ha situat per a demà diumenge en 131,5 euros el megavat hora (MWh), la qual cosa suposa un descens de més del 16% respecte al preu fixat per a avui després de caure per tercer dia consecutiu.No obstant això, el preu per a demà, dia en què disminueix l'activitat econòmica i la demanda energètica és menor, és un 66% superior al del diumenge anterior, just fa una setmana, quan l'electricitat es va pagar a 79 euros/MWh, el preu més baix des del passat 1 d'agost.A més, el preu de demà quintuplica l'import que va marcar el pool durant el primer diumenge de novembre de l'any passat (27,22 euros).Després d'aquest nou descens, el preu de l'electricitat segueix per sota de la barrera dels 200 euros/MWh, un valor que es va superar en gairebé el 70% dels dies d'octubre i que encara no s'ha sobrepassat en el que va de novembre.Així, el preu mitjà de l'electricitat en el mercat majorista durant els set primers dies de novembre s'ha situat en 146,23 euros/MWh, més de 50 euros per sota de la mitjana d'octubre (200,06 euros/MWh) i gairebé 10 euros menys que el preu de setembre (156,15 euros/MWh).Segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric de l'Electricitat (OMIE), el preu màxim demà es registrarà entre les 20.00 i les 21.00 hores, quan serà de 194,8 euros/MWh, mentre que el mínim serà de 58,78 euros/MWh entre les 5.00 i les 6.00 del matí.Els preus registrats en el mercat majorista repercuteixen directament en la tarifa regulada o PVPC, a la qual estan acollits gairebé 11 milions de consumidors a Espanya, i serveix de referència per als altres 17 milions que contracten el seu subministrament en el mercat lliure.Darrere de l'augment de preus es troben els alts preus del gas en els mercats internacionals i dels drets d'emissió de diòxid de carboni (CO₂), que durant 2021 vénen marcant mes a mes màxims històrics.Quant a la resta de països europeus, al Regne Unit el megavat hora es pagarà demà a una mitjana de 105,04 lliures (uns 123 euros), mentre que a Alemanya ho farà a 35,41 euros, a França a 136,93 euros, a Itàlia a 195,48 euros, i a Portugal, que comparteix mercat amb Espanya encara que a vegades els preus es desacoblen per diferències en la producció, a 132,49 euros.