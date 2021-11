La Guàrdia Civil ha participat en la investigació amb controls als aeroports de Barcelona i Madrid

Actualitzada 05/11/2021 a les 13:02

Un operatiu internacional ha permès identificar més d'un miler de persones en una investigació contra el terrorisme i el tràfic de drogues. L'aeroport del Prat ha estat un dels punts de la investigació. L'operació, Neptune III-Tentacle, ha estat dirigida per l'Organització Mundial de Duanes, l'Interpol i Frontex. Durant l'explotació, la Guàrdia Civil ha interceptat 28 divises i joies no declarades i ha identificat 1.122 persones, entre les que hi havia quatre sota vigilància per la seva possible vinculació amb activitats terroristes i una amb el tràfic de drogues. A banda de a Barcelona, també s'han fet controls a l'aeroport de Madrid.