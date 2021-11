L'expresident del Palau de la Música està citat per la desaparició d'objectes de valor de casa seva

Actualitzada 05/11/2021 a les 19:24

El jutjat d'instrucció número 4 de Granollers ha obert una investigació contra Fèlix Millet després que hagi estat denunciat per l'Agència Tributària. Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el maig passat el jutjat va obrir diligències pels delictes de falsedat documental i apropiació indeguda. De moment s'han practicat diverses diligències i s'està pendent de fixar data per a la declaració de l'investigat, informa la mateixa font. El diari «El País» ha publicat que, en concret, s'investiga la desaparició de diversos objectes de valor de la mansió de l'Ametlla del Vallès on viu l'expresident del Palau de la Música, objectes que estaven embargats per ordre judicial.