Protecció Civil activa l'alerta del Procicat per fort onatge al litoral del país

Hi haurà ones de fins a 2,5 metres, però al nord poden arribar fins als 4 metres

Actualitzada 05/11/2021 a les 21:44

Protecció Civil de la Generalitat ha activat la fase d'alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) per la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) de fort onatge a partir de la propera matinada i fins diumenge al litoral del país. En concret, des d'aquest vespre i fins diumenge a la nit es preveu que les onades puguin superar els 2,5 metres (maregassa) a l'Empordà, la Selva, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Baix Ebre i el Montsià. L'episodi de fort onatge afectarà en especial l'Empordà, on es preveu que les onades puguin superar els 4 metres (mar brava). També hi haurà notable mar de fons de component est.