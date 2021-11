La subhasta d'un gos abandonat a la Xina es fa viral i acaben pagant 22.000 euros per ell

L'animal tenia obert un compte a les xarxes pels seus ciudadors

Actualitzada 05/11/2021 a les 17:48

Un gos abandonat pel seu amo en un centre d'ensinistrament de mascotes de Pequín fa set anys es va vendre per més de 160.000 iuans (25.000 dòlars, 21.700 euros) en una subhasta després que es tornés viral, informa avui el diari South la Xina Morning Post.L'amo de Deng Deng, nom d'aquest shiba inu de 8 anys, ho va deixar en el citat centre a la fi de 2014, i va deixar pagat un any de quotes, però passat aquest temps no va tornar per a recollir-lo, i tampoc el va fer quan, anys després, un tribunal el va obligar a acudir i a abonar les quantitats degudes als qui l'havien estat cuidant.Així doncs, la Justícia va acabar per ordenar en 2018 la subhasta de l'animal, que finalment va començar aquest dimecres amb un preu inicial de 500 iuans (78 dòlars, 68 euros) i que es va prolongar cinc hores més del que es preveu degut al gran interès que va suscitar, atraient a uns 480 postors i a més de 100.000 persones que van seguir la seva emissió en directe a través d'internet.Deng Deng es va tornar viral després que els seus cuidadors li obrissin un compte en Weibo, l'equivalent xinès de Twitter, en la qual van escriure en el seu nom: «He estat esperant set anys al meu amo. Era un gosset petit i ara he crescut i ja sóc adult. Em sento només, i vull trobar una casa».«M'agrada menjar, estic sa i sóc obedient. Hi ha algú bondadós que vulgui ser el meu nou amo?», agregava el missatge.Encara que al principi el que va cridar l'atenció dels internautes xinesos és que se subhastés sota la categoria de «béns mobles» -que se sol utilitzar, per exemple, per a cotxes-, molts van acabar rendint-se als encants de Deng Deng.La notícia de la seva venda acumula ja gairebé 2 milions de visites en Weibo, amb reaccions com «Tant de bo que sigui molt feliç, i que el seu nou amo li vulgui molt».