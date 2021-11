La petjada de carboni de l'1% més ric és 30 vegades més alta que el que marca l'Acord de París

L'informe analitza les emissions de la població global i els diferents grups d'ingressos com si fossin un país únic i conclou que el 2030 la meitat més pobra de la població mundial continuarà produint emissions molt per sota dels nivells requerits perquè la temperatura del planeta no pugi més d'1,5 graus. En canvi, les emissions de l'1% i el 10% més rics seran 30 i 9 vegades superiors als nivells requerits, respectivament. Així, i segons aquest estudi, una persona de l'1% més ric hauria de reduir les emissions actuals al voltant d'un 97% per poder aconseguir el nivell d'emissions requerit.Amb tot, i com a mostra que l'Acord de París del 2015 «sí que està tenint algun impacte», Oxfam Intermón preveu que per a l'any 2030 el 40% restant de la població redueixi les emissions un 9% en relació a l'any d'aquell acord. Es tracta, afirma l'entitat, d'un canvi «important» per a un grup format principalment per habitants de països de renda mitjana com la Xina i Sud-àfrica, on es va registrar l'increment d'emissions per càpita més ràpid entre el 1990 i el 2015.Si en lloc de les emissions per càpita s'agafa com a paràmetre el total d'emissions global, per a l'any 2030 l'1% més ric de la població serà responsable del 16% del CO2 que s'abocarà a l'atmosfera. L'any 1990 produïa el 13%, i el 2015 el 16%. Oxfam Intermón preveu que el total d'emissions de només el 10% més ric superarà el 2030 el nivell necessari per assolir l'objectiu d'1,5 graus, independentment del que faci el 90% restant de la població mundial.Jacobo Ocharán, responsable de la iniciativa Climàtica d'Oxfam Intermón, assenyala que «les emissions que genera el vol d'un milmilionari a l'espai superen les que produiran una de les mil milions de persones més pobres del planeta durant tota la vida». Critica, en aquest sentit, que «una petita elit té via lliure per contaminar tot allò que vulgui» i alerta que aquestes emissions «enormes» són «la causa dels fenòmens meteorològics extrems» que es produeixen arreu del món i que «posen en perill» l'objectiu global de limitar l'escalfament del planeta.També es preveu que la distribució geogràfica d'aquesta desigualtat en les emissions canviarà properament, ja que una proporció més gran de les emissions que generen l'1% i el 10% més rics del planeta provindrà de països de renda mitjana. Així, per a l'any 2030, ciutadans xinesos seran responsables de gairebé una quarta part (23%) de les emissions de l'1% més ric, davant del 19% i l'11% de nord-americans i indis, respectivament.Tim Gore, autor de l'informe afirma que «la bretxa a les emissions per mantenir viu l'objectiu de l'Acord de París» és un «reflex» de «l'excés d'emissions d'una petita elit, la més rica del planeta». Per això demana als governs que adrecin les seves mesures a aquesta elit, tant per limitar les emissions generades per articles i serveis de luxe «com megaiots, jets privats i viatges a l'espai», com per posar fre a «inversions intensives en carboni» com, per exemple, «l'adquisició d'accions de companyies de combustibles fòssils».