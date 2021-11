Actualitzada 05/11/2021 a les 14:43

La discoteca Èpic d'Igualada es personarà com a acusació particular en el cas de l'agressió sexual a la capital de l'Anoia de l'1 de novembre passat. Així ho ha confirmat la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) a l'ACN, que també ha anunciat que, finalment, l'entitat també es presentarà com a acusació popular en el cas. Asseguren que s'ha malmès de «manera injusta» la imatge de tot el sector de l'oci nocturn i de la discoteca en particular. L'objectiu és «demanar la pena màxima prevista al codi penal per l'autor o autor dels fets», han explicat des de la Fecasarm. A hores d'ara encara no hi ha cap detingut per la violació de la noia de 16 anys.