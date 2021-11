La concentració d'alcohol en sang augmenta quan es combina amb begudes energètiques

Un estudi avisa que la ingesta de la combinació pot produir una falsa sensació de seguretat en les persones que les consumeixen

Actualitzada 04/11/2021 a les 13:31

Les concentracions d'alcohol en sang són més elevades quan es combina amb begudes energètiques. Així ho revela un estudi que també sosté que aquestes barreges poden provocar una falsa sensació de seguretat en les persones que les consumeixen i tenen la intenció de conduir un vehicle. Per contra, les seves capacitats continuen afectades. Tot plegat suposa un risc afegit en conductors amb baixa tolerància a la cafeïna i l'alcohol, afavorint les intoxicacions. El treball s'ha publicat a la revista 'International Journal of Neuropsychopharmacology', i ha comptat amb la participació d'investigadors de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques, l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol, i el CIBER de Fisiopatologia i Nutrició.Tal com explicat Clara Pérez, una de les investigadores, es tracta d'una combinació que està «molt de moda entre la població més jove», i que predisposa a conduir tot i haver-la ingerit prèviament. Tot i això, aquestes begudes amb alt contingut de cafeïna «no són capaces de contrarestar els efectes perjudicials de l'alcohol sobre diferents habilitats relacionades amb la conducció», com per exemple el temps de reacció o la coordinació entre vista i motricitat.Els investigadors van analitzar el comportament i reaccions de setze voluntaris joves i sans, a qui, en diferents sessions, se'ls subministraven diferents begudes. Només alcohol, 60 grams, l'equivalent a tres combinats, alcohol barrejat amb begudes energètiques, també l'equivalent a tres llaunes o 240 grams de cafeïna, només begudes energètiques o aigua. A tots se'ls va sotmetre a diverses proves per analitzar el seu estat i rendiment, així com a analítiques per comprovar les seves concentracions en sang.El resultat van revelar que, tot i que afegir les begudes energètiques, les seves concentracions d'alcohol en sang continuaven indicant que no estaven en condicions de conduir. De fet, ells mateixos reconeixen estar igual d'embriagats havent ingerit només alcohol o havent-lo ingerit en combinació amb diverses llaunes de beguda energètica.Les anàlisis també van revelar que les concentracions d'alcohol en sang eren més elevades quan s'havia consumit alcohol amb begudes energètiques. En sang, el pic va ser de 0,75 grams per litre, amb alcohol sol, i de 0,84 grams per litre en combinació amb aquestes begudes. Unes concentracions que es corresponen a un estat d'embriaguesa moderada. És la primera vegada que es mostra aquesta relació entre les dues begudes.També es van incrementar les concentracions de cafeïna en la sang dels voluntaris, ja que l'alcohol inhibeix el seu metabolisme, és a dir, la capacitat del cos per a eliminar-la. Tot plegat suposa un risc afegit en persones amb baixa tolerància a l'alcohol i a la cafeïna, ja que pot afavorir les intoxicacions.