El govern espanyol amplia la reproducció assistida a persones trans i la recupera per a dones lesbianes i sense parella

L'executiu del PP va excloure aquests col·lectius encara que comunitats com Catalunya van mantenir la prestació

Actualitzada 05/11/2021 a les 12:37

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha signat aquest divendres una ordre ministerial que amplia el dret a accedir a la reproducció assistida sufragada per la sanitat pública a persones trans amb capacitat de gestar i el recupera per a dones sense parella, lesbianes o bisexuals. Segons el Ministeri de Sanitat, aquesta modificació dels criteris d'accés beneficiarà 8.500 dones a l'Estat espanyol. L'executiu del PP de Mariano Rajoy va restringir el 2014 l'accés a aquest tractament i va limitar-lo a dones heterosexuals amb problemes de fertilitat. La limitació va deixar fora dones sense trastorns de fertilitat, però que no tenen parella o són homosexuals.