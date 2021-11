Detingut a Cartagena un home per segrestar les seves nebodes durant vuit anys

Les dones presentaven símptomes de malnutrició i els havia pres qualsevol aparell electrònic per evitar el contacte amb l'exterior

La Policia Nacional ha detingut un hom de nacionalitat iemenita i de 54 anys que, pressumptament, va mantenir segrestades durant vuit anys les seves dues nebodes, una d'elles menor d'edat, en sortir del seu país d'origen amb elles l'any 2014 sense autorització. L'home ha ingressat a presó.Segons ha informat aquest divendres la Policia espanyola, l'home va treure les seves nebodes de Iemen al costat de les seves dues filles, i les va sotmetre a la seva plena voluntat durant els anys que va durar el segrest.L'acusat va arribar a Espanya al costat de les quatre joves, dues d'elles menors d'edat - una filla i una neboda- al març de 2020 després d'un periple per diversos països.Segons la Policia, les recerques van començar al setembre de l'any passat quan el coordinador d'una ONG de Cartagena que acull i dóna protecció internacional a persones en situació de vulnerabilitat o exclusió va denunciar que quatre dones d'una família vivien en plena submissió cap a l'home.Les gestions realitzades pels policies van permetre conèixer que havien arribat a Espanya a través de l'aeroport de Madrid i es trobaven acollits a la regió de Múrcia, on es troba la ciutat de Cartagena.Donada l'escassa col·laboració del detingut, la Policia desconeix si va viatjar amb el consentiment de la mare de les seves filles o fins i tot si és real el parentiu, per la qual cosa no es descarta que hagin de ser sotmeses a proves d'ADN.Segons les fonts policials, quan va ser interrogat després de la seva detenció va donar diferents versions sobre el parador de la mare de les seves filles i dels pares de les seves nebodes.Les quatre joves només interactuaven amb altres dones de l'ONG i sempre en presència del detingut, presentaven símptomes de malnutrició i extrema primesa, i havien estat aïllades per complet, fins i tot sense televisió ni ràdio, al·legant que no necessitaven contacte amb l'exterior.Després de sortir de Iemen en 2014, van viatjar a Malàisia, Corea del Sud -on van estar quinze dies-, Indonèsia -al voltant d'un any-; l'Equador -quatre mesos-; Colòmbia -dos anys-; i Turquia, des d'on van partir a Espanya en tenir notícies a través del consolat de Iemen que tenia una denúncia per segrest de les seves nebodes.Els agents espanyols, a través d'Interpol, van confirmar que la mare de les nebodes continuava buscant a les seves filles.A través de l'Ambaixada d'Espanya a l'Aràbia Saudita, va poder ser localitzada la mare, manifestant per videoconferència que el seu cunyat es va emportar a les seves filles en 2014 i que no sabia res d'elles des de feia vuit anys.També va afirmar que desconeixia d'on obtenia el seu cunyat els mitjans econòmics per a sobreviure.Donada la gravetat dels fets, la Policia va sol·licitar a un jutjat l'entrada i registre al domicili on vivien, després del que va ser ordenat l'ingrés a la presó d'aquest home i l'assistència a les quatre víctimes que es trobaven a l'interior.