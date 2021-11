Actualitzada 05/11/2021 a les 19:46

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijous passat un home com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Els agents va rebre l'avís d'un testimoni mentre estaven patrullant per Torres de Segre (Segrià). Aquest els alertava que hi havia una escomesa de llum irregular que entrava en un magatzem del carrer Príncep d'Astúries, en la carretera de sortida cap a Aitona. Els policies es van desplaçar fins al lloc, i a partir de les primeres observacions van sospitar que podia ser un cultiu de marihuana. Van contactar amb la persona que es trobava a dins i un cop van accedir, van constatar que hi havia una instal·lació de cultiu d'uns 100 metres quadrats amb 1.100 plantes en la fase inicial de creixement.