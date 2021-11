Busquen voluntaris per a una nova fase de l'assaig de la vacuna d'Hipra contra la covid-19

Han de ser majors de 18 anys que hagin rebut el vaccí de Pfizer fa almenys sis mesos

Actualitzada 05/11/2021 a les 17:35

Diversos centres mèdics i fundacions de Catalunya i l'estat espanyol busquen voluntaris per participar en una nova fase, la IIb, de l'assaig clínic de la vacuna d'Hipra contra la covid-19. En concret, busca persones majors de 18 anys que hagin rebut la vacuna de Pfizer com a mínim fa sis mesos, per estudiar el nou vaccí. Els que hi participin rebran una dosis de record de la nova vacuna o d'una de ja comercialitzada i se'ls farà un seguiment durant un any per conèixer la seva seguretat i la seva resposta immunitària. L'estudi ha estat aprovat pel Comitè d'Ètica de l'hospital Clínic de Barcelona i està essent avaluat per l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS).