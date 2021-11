L'OMS ha de sortir a desmentir que les vacunes afectin la fertilitat o provoquin impotència

Han crescut a les xarxes les faules sobre això després de l'aprovació de la nova vacuna Covaxin

Actualitzada 03/11/2021 a les 21:47

Cap de les vacunes contra la covid-19 poden causar o estar relacionades amb problemes de fertilitat o impotència, va assegurar avui un expert de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Joachim Hombach, en respondre a preguntes del públic a través de xarxes socials.«No hi ha possibilitat biològica que les vacunes estiguin relacionades amb problemes d'impotència o fertilitat», va recalcar Hombach en resposta a un de les faules més estès i que difós per sectors antivacunes.Aquest aclariment es va produir poc després que l'OMS anunciés l'aprovació de l'ús d'emergència de la vacuna anticovid Covaxin, produïda pels laboratoris indis Bharat Biotech.Es tracta del setè preparat que és avaluat i autoritzat per l'organisme amb la finalitat de frenar la pandèmia, que ha causat ja més de cinc milions de morts en el món.Les vacunes anteriorment aprovades són les de Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovac i Sinopharm.«No tenim cap indicació que les vacunes estiguin relacionades amb problemes d'impotència o amb la fertilitat. És més, no hi ha possibilitat biològica que això succeeixi. Penso que són rumors totalment desproveïts de fonaments i que no responen a la lògica dels mecanismes biològics», va agregar l'expert.En la mateixa interacció virtual amb el públic, la directora adjunta de l'OMS per a l'accés als medicaments, Mariangela Simao, va recalcar la importància d'informar-se a través de fonts de confiança, començant per la pròpia pàgina web de l'organització, així com pels seus comptes oficials en xarxes socials, en les quals s'informa extensament dels mecanismes rigorosos que s'apliquen per a l'aprovació de les vacunes i les seves garanties de seguretat i eficàcia.