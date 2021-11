Ens pot arribar l'apagada energètica? Els experts no ho creuen

La diversificació de la importanció de gas és un punt a favor, tot i que es preveu un augment encara més gran dels preus

Actualitzada 04/11/2021 a les 11:43

Tancament d'un dels gasoductes algerians

Diversificació de fonts

Mentrestant, aposta per les ajudes directes

Espanya és un dels països més segurs en matèria de subministrament energètic d'Europa i per tant, un dels menys exposats a la possibilitat que es produeixi una apagada prolongada, tal com tem Àustria, segons el responsable del Programa de Clima i Energia del Real Institut Elcano, Gonzalo Escribano.«Les possibilitats que puguem tenir una gran apagada o una crisi de subministrament a Espanya són molt reduïdes», ha explicat en una entrevista amb Efe aquest expert en la matèria, que argumenta que el sistema gasista espanyol està «molt experimentat» i «molt ben gestionat», i compta amb «molt bones capacitats» i unes «reserves estratègiques i operatives per a més de 40 dies».A més, Espanya té les fonts de subministrament energètic molt diversificades i compta amb alternatives i acords que li garanteixen poder importar gas, amb independència que vagi a haver de pagar un preu més elevat que en temps passats.«Des del punt de vista geopolític (i respecte al subministrament energètic), Espanya és un dels països més segurs de la Unió Europea, juntament amb, potser, els països productors», sentència Escribano sobre una preocupació que s'ha disparat després que Àustria hagi instruït als seus ciutadans sobre com afrontar una gran apagada elèctrica de temps indefinit.«El cas espanyol no és com el d'Àustria, les reserves del qual estan en un nivell baix, no té capacitat de proveir-se per GNL (gas natural liquat) i és molt dependent d'un tub (gasoducte) que li arriba de Rússia passant abans per molts països. Aquest país és normal que estigui preocupat», explica.De fet, creu que «Espanya també és un dels països que més podria aportar a la transició energètica europea, a la seva seguretat energètica i a la reducció de la vulnerabilitat» per la seva gran dimensió gasista, renovable i d'hidrogen verd, tant en infraestructures com en «know-how», amb «empreses com a Xarxa Elèctrica o Enagás, que tenen una capacitat de gestió brutal».Els temors a un problema de subministrament energètic també s'han vist agreujats després que Algèria hagi tallat un dels dos gasoductes pels quals envia gas a Espanya.Abans de la pandèmia, es venien important 11.500 milions de metres cúbics a l'any d'Algèria per gasoductes i una mica més de 1.000 milions per metaners (que transporta el gas en format liquat, GNL).Per a aquest expert, encara que el tancament d'un dels dos gasoductes algerians no és una bona notícia, la veritat és que l'altre (que ara pot transportar fins a 8.000 milions) aviat tindrà capacitat per a subministrar gairebé la totalitat del qual s'estava important fins abans de la pandèmia (prop de 10.500 milions).No obstant això, amb el progressiu encariment del GNL, que ara està en màxims històrics, Espanya ha importat en els últims mesos el màxim legal possible a través dels gasoductes algerians, uns 14.000 milions.En qualsevol cas, el Govern espanyol ha aconseguit un compromís per part d'Alger que el gas que no arribi per gasoducte arribarà a través de metaners, una cosa «clau» i molt tranquil·litzadora, segons Escribano.Gairebé el 50% del gas que Espanya requeria fins ara s'importava d'Algèria (la llei no permet excedir aquest percentatge per a garantir la diversificació de fonts d'energia), la resta provenia de molts altres països, des dels EUA i Rússia, fins a Catar, el Perú o Trinitat i Tobago, una cosa que no passa amb altres nacions europees, que, per exemple, tenen una elevada dependència de Rússia.A més, Espanya és el país d'Europa amb major capacitat de regasificació (per a convertir el *GNL en gas). De fet, Enagás -el gestor tècnic del sistema gasista espanyol- és una de les companyies amb més plantes de regasificació del món.«Recórrer més a les importacions de GNL, que estan en preus màxims històrics, pot traduir-se en una major tensió de preus, perquè entrarem en competència amb altres mercats internacionals», reconeix Escribano.Tot i així, «Espanya té molt bones possibilitats d'aconseguir carregaments de GNL en poc temps i gestionar-los de manera adequada», argumenta, així com «capacitat per a pagar preus elevats», a diferència d'altres països, inclosos alguns europeus.A això se sumen que les reserves de gas a Espanya, que no són particularment elevades en comparació amb altres països europeus, compten en qualsevol cas amb capacitat per a més de 40 dies, la qual cosa, segons Escribano, també aporta molt de marge de maniobra.A l'espera de reformes estructurals que restin volatilitat als preus energètics i avancin cap a una transició energètica justa i en el que arriba la previsible contenció dels preus del gas cap a la primavera (quan en l'hemisferi nord baixa el consum), Escribano considera que el Govern té marge per a evitar que la pujada dels preus afecti els més vulnerables.En aquest sentit, encara que valora les recents mesures aprovades pel Govern per a ampliar la cobertura del bo social, defensa que també caldria impulsar ajudes directes: és a dir, abonar diners als col·lectius que més dificultats puguin tenir per a pagar les seves factures.El seu argument per a apostar més per les ajudes directes que pels descomptes que permetin mantenir el cost de les factures és que les primeres incentiven encara més l'estalvi energètic, ja que es tracta d'un ingrés que serà tant més elevat per a l'usuari com menys consumeixi (si el Govern li ingressa 100 euros, i el consumidor fa un esforç per gastar-se 30 en lloc de 60, l'ajuda es tradueix en uns ingressos addicionals de 70, en lloc de 40).