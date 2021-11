Capturen els 14 vedells escapats d'una granja d'Algerri fa més de tres setmanes

En una primera fase es va haver de localitzar els vedells i, un cop agrupats, el dilluns 25 d'octubre es va fer la primera actuació per capturar-los. Aquell dia se'n van recuperar tres a l'entorn d'Algerri. El divendres 29 se'n van atrapar sis més.L'última actuació ha tingut lloc aquest dijous, quan s'han pogut agafar els 5 que faltaven. Els Agents Rurals expliquen que ha calgut deixar alguns dies de marge per localitzar els vedells i reagrupar-los, atès que la dispersió dificulta les tasques de captura.Els vedells s'han capturat i traslladat d'un en un. S'ha seguit els animals amb drons equipats amb càmeres tèrmiques per localitzar-los als camps de panís on estaven amagats, per després adormir-los amb dards d'anestèsia i traslladar-los amb helicòpter fins a un mitjà de transport especial per a animals vius, que els ha dut fins a les instal·lacions d'on provenien.