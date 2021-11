Alerta sanitària per al·lergògen en uns caramels xinesos de sèsam

El producte retirat no té declarada la presència de cacauet a l'etiqueta

04/11/2021 a les 13:06

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) ha emès una alerta alimentària sobre al·lergògens en detectar-se la comercialització de caramels de nabius i de sèsam procedents de la Xina que contenen cacauet sense estar declarat en l'etiqueta.Els caramels, el consum dels quals no reporta cap risc per a les persones no al·lèrgiques a aquest ingredient, han estat distribuïts a la Comunitat Valenciana, Andalusia, Illes Canàries, Catalunya, Illes Balears, Aragó, Astúries, Madrid i País Basc, així com a França i Portugal, segons ha detallat l'Aesan.La marca comercial és FSY i es presenten en envasos de plàstic amb 36 unitats.Aquesta informació ha estat traslladada a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI) i als Serveis de la Comissió Europea a través de la Xarxa d'Alerta Alimentària europea (Rasff) a fi que es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització.Com a mesura de precaució, l'Aesan recomana a les persones al·lèrgiques al cacauet, que poguessin tenir els productes esmentats en les seves llars, que s'abstinguin de consumir-los.