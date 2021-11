Mor als 81 anys Georgie Dann, ambaixador de la cançó de l'estiu

Va composar cançons com 'El bimbó', 'El chiringuito' o 'La barbacoa'

Actualitzada 03/11/2021 a les 16:39

El popular artista Georgie Dann, conegut com a gran ambaixador de la cançó de l'estiu gràcies a èxits com «El chiringuito» o «La barbacoa», ha mort avui als 81 anys a Madrid, segons han confirmat a Efe fonts hospitalàries.Nascut a París en 1940 sota el nom de Georges Mayer Dahan, va començar a consolidar la seva fama a Espanya a partir de la seva participació en el Festival del Mediterráneo de 1965, al qual va seguir el seu primer èxit, «El catashock», de 1969.Soci de la SGAE des de 2016, Dann posseeix 303 obres registrades com a compositor i lletrista, la qual cosa inclou temes tan coneguts com «El bimbó», «Macumba» o «Carnaval, carnaval».