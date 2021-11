Espanya continua doblant la taxa d'atur de l'eurozona i liderant la desocupació entre els joves al setembre

L'atur cau una dècima fins al 7,4% a la zona euro i dues dècimes fins al 14,6% a l'Estat

Actualitzada 03/11/2021 a les 11:55

Espanya continua doblant la taxa d'atur de l'eurozona al setembre, així com liderant la desocupació entre els joves. Segons dades de l'Eurostat, l'atur ha caigut una dècima fins al 7,4% a la zona euro al setembre i dues dècimes fins al 6,7% en el conjunt de la zona euro. A Espanya, l'atur ha descendit dues dècimes fins al 14,6% al setembre, però se segueix mantenint com l'estat del bloc comunitari amb més desocupació amb una taxa més de set punts per sobre de la mitjana de la zona euro. A Espanya la segueix Grècia amb una taxa del 13,3% i Itàlia amb una del 9,2%.