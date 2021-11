Els Mossos investiguen si més d'una persona va violar a la menor d'Igualada

La noia va ser localitzada dilluns al matí nua i inconscient en un polígon d'aquesta localitat

Els Mossos d'Esquadra estan analitzant imatges de càmeres de seguretat, recollint proves i prenent declaracions a testimonis en la recerca que mantenen oberta sobre la violació d'una menor de 16 anys a Igualada (Barcelona), per a determinar si va ser agredida sexualment per més d'una persona.Segons han informat a Efe fonts pròximes al cas, els investigadors mantenen totes les hipòtesis obertes sobre la violació a la menor, que roman ingressada a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, sense que de moment hagi pogut declarar davant la policia.La noia va ser localitzada el dilluns al matí nua i inconscient en un polígon d'Igualada, després de sortir de la discoteca Epic, on havia acudit amb unes amigues.L'Àrea d'Agressions Sexuals dels Mossos d'Esquadra, que s'ha fet càrrec de la recerca, està prenent declaració a l'entorn de la menor per a intentar obtenir pistes que els portin a l'autor o autors de la violació, ja que de moment no han detingut a cap sospitós.A més, els agents també estan analitzant les càmeres de seguretat de la zona per a intentar identificar a la persona que, segons les seves amigues, l'acompanya a la seva sortida de la discoteca.El pare de la noia va acompanyar a la menor a Igualada, amb la intenció que anés de festa amb les seves amigues i tornés amb tren a casa de la seva mare, a Vilanova i la Geltrú.No obstant això, segons les fonts, la noia no va arribar a agafar el tren perquè abans, una o més d'una persones -segons tracten de determinar els Mossos- la van agredir sexualment i la van deixar inconscient i nua al carrer, en el polígon Els Menges, on la va recollir un camioner que va arribar a creure que estava morta, ja que patia un fort traumatisme cranioencefàlic.Segons ha detallat El Periódico, la mare va enviar un missatge de WathsApp a la filla a les dues de la matinada per a veure com estava i aquesta li va dir que bé i, posteriorment, la noia va enviar un altre missatge a la seva mare a les cinc de la matinada per a avisar que prendria el tren de les sis per a tornar a Vilanova.Aquesta violenta agressió sexual ha provocat una gran commoció a Igualada, on ahir desenes de persones van sortir al carrer per a protestar per la violació i on aquesta tarda s'ha convocat una nova concentració de protesta.La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha assegurat que, davant casos com el d'Igualada, les institucions i la societat han d'actuar amb tot el seu «esforç» per a «combatre aquesta vergonya» i implicar-se per a no normalitzar aquests atacs sexuals.«Per la dignitat de la víctima i per la de totes les dones: que el més absolut pes de la justícia i el rebuig social caigui sobre els responsables», ha apuntat Ciuró en un missatge en Twitter.