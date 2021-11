Arriba als cinemes 'Tres' una pel·lícula de Juanjo Giménez sobre una dona que percep el so a destemps

Estrenada al darrer Festival de cinema de Sitges i recent guanyadora del premi al millor llargmetratge de ficció del 12è Som Cinema de Lleida, ara arriba a la gran pantalla el thriller psicològic 'Tres', del director català Juanjo Giménez. Al film una muntadora de so (Marta Nieto) experimenta un estrany fenomen pel qual té la sensació que està perdent la sincronització entre la realitat i el seu so, i ho escolta tot a destemps. El repartiment compta també amb l'actor català Miki Esparbé. Aquesta setmana s'estrenen 'Les fantasies', 'Un esperit burleta' i 'El llop i el lleó' doblades en català i torna l'unviers de Marvel a la gran pantalla amb la pel·lícula 'Eternals', dirigida per Chloé Zhao, directora de la premiada 'Nomadland'.





Giménez va explicar en roda de premsa al Festival de Sitges que en un primer moment volien fer una pel·lícula que jugués amb les eines del cinema que són la imatge i el so. De fet, anteriorment havia fet un curt que jugava amb la dissociació de la imatge i el so i volien repetir la idea. «Ens vam barallar molt en com integrar-ho a una narració i com fer d'aquesta desincronia el motor dramatúrgic». A l'inici la idea era que aquest retard en el so fos el protagonista de la història, però després van decidir centrar la història amb una dona, la Marta, que patia aquesta desincronia.



En aquest context, el director va assenyalar que construir una pel·lícula a partir de la desincronia en el so era un repte. «La desincronia la rebutgem, ja que quan veiem imatges fora de sincronia intentem que tot quadri. Basar l'estructura dramàtica en això sabíem que era un risc».



'Les fantasies'

Pel que fa a les estrenes doblades en català, les sales acolliran la comèdia 'Les fantasies', adaptació de David Foenkinos on sis explosives parelles estan disposades a donar curs a les seves fantasies més íntimes.



'El llop i el lleó'

També hi haurà 'El llop i el lleó', la seqüela de 'La Mia i el lleó blanc' que seguirà el viatge de la protagonista: una estudiant de música de Nova York que viatja a una llunyana illa de Canadà per assistir a l'enterrament del seu avi.



'Un esperit burleta'

En Charles és un famós escriptor de novel·la negra que es troba en una crisi creativa. Per superar la situació, la seva dona Ruth prepara una trobada amb una mèdium, que inesperadament acaba convocant la primera dona de l'escriptora, Elvira, descontenta amb el seu nou matrimoni.



'Eternals'

Film basat en el còmic homònim de Marvel, que situa l'espectador al bell mig d'una guerra entre els Celestials i els Desviants. Mentre totes dues races s'enfronten en una lluita eterna pel poder, Ikaris i Sersi tracten de viure una història d'amor.



La pel·lícula 'Eternals', dirigida per l'oscarizada Chloé Zhao, directora de 'Nomadland' recupera els arguments dels còmics escrits i dibuixats per Jack Kirby, en què dues races alienígenes, els Eterns i els Desviants, viuen amagats entre els humans a la Terra.



L'editorial Panini Comics ha recuperat algunes de les obres coincidint amb l'estrena de la pel·lícula com, per exemple, 'El día de los Dioses' o 'Matar a un Dios espacial' de Jack Kirby o 'Del Génesis al Apocalipsis' de Neil GaimanyJohn Romita Jr.



'La ruleta de la fortuna y la fantasía'

Amb guió i direcció de Ryusuke Hamaguchi, 'La ruleta de la fortuna y la fantasía' és una col·lecció d'històries protagonitzades per personatges femenins que dibuixen les seves vides entre les seves tries i els seus arrepentiments. El film proposa un triangle amorós i un intent de seducció, entre altres.



'Josefina'

En Juan (Roberto Álamo) un funcionari de presons, observa en silenci cada diumenge la visita de la Berta (Emma Suárez), mare d'un dels presos. Un dia decideix parlar-li, però ho fa fent-se passar pel pare d'un altre intern, concretament una imaginada filla, de nom Josefina. La necessitat de companyia i d'omplir el buit que hi ha a les seves respectives vida els empeny a seguir veient-se més enllà de la realitat que els envolta. 'Josefina' és l'òpera prima del director alacantí Javier Marco.



'Buñuel, un cineasta surrealista'

Estrenes a les plataformes