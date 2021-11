Èxit rotund de la Festa del Vi de la Terra Alta amb gairebé un 30% més de degustacions servides que el 2019

Ruta del Vi inaugurada

El Consell Regulador de la DO Terra Alta enllesteix el balanç definitiu de la campanya de verema 2021, però avança que es tancarà amb menys qualitat de la prevista a l'agost, quan es pronosticava «la verema perfecta». Les pluges de la primavera i les condicions meteorològiques favorables havien deixat «uns ceps que ni pintats», carregats de raïm de molt bona qualitat, a l'estiu, però els ruixats i pedregades han perjudicat els cultius, sobretot a la zona de Batea i Vilalba dels Arcs.«La pluja del setembre va fer que la gran qualitat que s'esperava segurament no serà així», ha explicat Jordi Rius, secretari del Consell Regulador de la DO Terra Alta. També ha bufat constantment el vent humit de garbí i ha allargat la verema més del compte. «Tot i això els cellers i els viticultors han fet tot el possible per entrar un raïm sa, però molt s'ha quedat fet malbé a les finques, sobretot per les pedregades, i no s'ha pogut ni collir», ha afegit Rius.Tot i fer mans i mànigues, la qualitat dels nous vins s'ha pogut gaudir aquest passat cap de setmana en la Festa del Vi de Gandesa, que s'ha tornat a celebrar presencialment, amb la participació d'una trentena dels 62 cellers de la DO i un gran èxit d'assistència. La festa es consolida després d'una edició 2020 confinada. «Sabíem que la gent té moltes ganes de sortir i viatjar, però fins que no passa no tens la certesa. Hi havia ganes de visitar la Terra Alta i vam comprar més tiquets i copes, i més vins, i estem molt contents amb la resposta del consumidor», ha subratllat el secretari de la DO.Des de l'Ajuntament de Gandesa s'ha destacat «la consolidació d'una festa» que dinamitza el sector del vi. Es calcula que al voltant de 13.500 persones han passat aquests quatre dies per la capital de la Terra Alta, però tots els actes de la Festa han tingut una gran assistència.La 34a edició de la Festa del Vi també ha donat el tret de sortida a la Ruta del Vi i la Taula d'Enoturisme de la Terra Alta, que feia més d'un any que es treballava. A través d'una nova web, xarxes socials específiques i un complet tríptic informatiu, s'ordena i aglutina l'oferta enoturística de 22 cellers i empreses, i molts restaurants i allotjaments de la comarca. S'ha fet sota uns criteris de qualitat i serà una oferta dinàmica perquè «cada vegada hi ha més cellers i més activitats alternatives».«Ens omplim la boca que l'enoturisme a la Terra Alta té un potencial enorme i ja és una realitat», ha assegurat Rius. Més de 100 professionals del sector van assistir a la presentació de la Ruta en un acte a Batea, divendres passat, i se seguirà treballant per «teixir sinergies» i reforçar l'atractiu de la comarca per les experiències enoturístiques que ofereix. «La comarca ho té tot perquè així sigui», ha defensat el secretari del Consell Regulador de la DO Terra Alta.