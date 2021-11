Els camions cisterna tornen a abastir els dipòsits d'aigua de l'Espluga de Francolí

Les pluges acumulades els darrers dies no han estat suficients per recuperar les reserves d'aigua al poble

Actualitzada 02/11/2021 a les 17:14

L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà) ha decidit reprendre el trasllat de camions cisterna de la xarxa pública de Montblanc per abastir els dipòsits municipals. La mesura, que ja s'havia aplicat a mitjans d'octubre, respon al baix nivell de reserves d'aigua al poble. L'escassa acumulació de pluges del darrer cap de setmana i la tendència de buidatge dels dipòsits han contribuït a aquesta situació. També es mantindran els talls nocturns de subministrament en zones concretes del municipi, cada dia d'onze de la nit a sis de la matinada, per detectar possibles fuites a la xarxa. D'altra banda, el consistori fa una crida a la població per respectar els talls nocturns i no utilitzar l'aigua a la nit si no és imprescindible.