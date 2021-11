Ana Rosa Quintana deixa la televisió després d'anunciar que té càncer de mama

«Sé que em curaré i que em queda un camí complicat», ha explicat la periodista a l'acomiadar-se

Actualitzada 02/11/2021 a les 09:54

La periodista de Telecinco Ana Rosa Quintana ha anunciat aquest dimarts que pateix un càncer de mama i que es retira del programa durant un temps, que espera que no sigui molt llarg, perquè requereix d'un tractament intens.«Avui em vull acomiadar per una temporada, espero que no sigui molt llarga. M'han detectat un carcinoma en una mama. Afortunadament està localitzat, no hi ha metàstasi, però requereix un tractament intens que em mantindrà allunyada», ha dit la presentadora durant l'emissió del seu programa.Ana Rosa Quintana ha assegurat sentir-se tranquil·la: «Sóc una afortunada. Espero que tot tingui un final feliç». ´Afortunadament la investigació i la medicina han avançat moltíssim en el càncer de mama», ha apuntat, abans de recordar a totes les dones la importància de no deixar passar una revisió mèdica.«Sé que em curaré i que em queda un camí complicat (...) Això és un sot, una prova. Gràcies de tot cor», ha conclòs la periodista.