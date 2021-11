El món supera els 5 milions de morts per covid-19

Els Estats Units, el Brasil i l'Índia són els països amb major nombre de víctimes

La xifra global de morts per la covid-19 va superar aquest dilluns els 5 milions, amb els Estats Units, el Brasil i l'Índia com els països més colpejats, segons el recompte independent de la Universitat Johns Hopkins En total, s'han registrat més de 246 milions de contagis des que va iniciar la pandèmia al començament de 2020.Els Estats Units és el país amb major xifra de morts, amb més de 745.800 morts; seguit pel Brasil, per sobre dels 607.800; i l'Índia amb més de 458.000 morts, d'acord amb les dades del centre universitari estatunidenc.En els últims mesos, els casos han tornat a repuntar als Estats Units amb la variant delta, especialment contagiosa, mentre que s'ha alentit el ritme de vacunació.L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha advertit de la creixent disparitat en l'accés a les vacunes com un dels principals riscos per a controlar la pandèmia.De les més de 6.000 milions de dosis administrades a nivell global, més del 80% ho han estat en països d'ingressos alts i mitjans, que representen en conjunt menys de la meitat de la població mundial, segons l'organisme.