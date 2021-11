És l'inici del projecte de la companyia per fer arribar l'Internet d'alta velocitat a tot el món

Actualitzada 01/11/2021 a les 23:05

El gegant del comerç electrònic Amazon va demanar permís aquest dilluns al Govern dels Estats Units per a enviar dos satèl·lits proveïdors d'internet d'alta velocitat a l'espai en 2022, una de les apostes de futur de la companyia.En una entrada en el blog corporatiu, la signatura de Seattle (estat de Washington, els EUA) va informar que aquest mateix matí va presentar la sol·licitud davant la Comissió Federal de Comunicacions, l'agència encarregada de regular les comunicacions per ràdio, televisió, cable i satèl·lit del país.«Aquests satèl·lits ens permetran provar la comunicació i la tecnologia de xarxa que usarem en el nostre disseny final, i ens ajudaran a validar les operacions de llançament i gestió de missions per a quan despleguem la nostra constel·lació sencera», van indicar des de Amazon.Es tracta d'un dels primers passos de cara a completar el batejat com a projecte Kuiper, consistent en el llançament de 3.236 satèl·lits a l'espai perquè orbitin a poca distància de la Terra i proveeixin d'internet d'alta velocitat a totes les parts del món.Amazon ha promès invertir més de 10.000 milions de dòlars en aquest projecte.L'exconseller delegat i fundador de Amazon, Jeff Bezos, està fascinat per l'espai i té la seva pròpia empresa aeroespacial, Blue Origin, que al juliol d'enguany li va portar a ell mateix i a altres tres civils -entre ells, el seu germà- a l'espai.