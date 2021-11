Alarma als Països Baixos, on es plantegen noves restriccions per frenar l'augment dels contagis

La pressió hospitalària ha tornar a afectar a l'atenció sanitària regular, que s'ha hagut de retallar

Actualitzada 01/11/2021 a les 18:25

El Govern neerlandès imposarà «noves mesures» per a frenar la pujada accelerada de contagis en Països Baixos, que van superar aquest dilluns els 7.700 casos en 24 hores i estan provocant un augment de la pressió hospitalària, amb retallades en l'atenció regular.El ministre en funcions de Sanitat, Hugo de Jonge, va advertir aquest dilluns que és «inevitable” i «urgent” la imposició de noves restriccions, sobretot perquè «el nombre de pacients als hospitals està augmentant de forma molt ràpida», però no va voler anticipar les mesures, que s'anunciaran demà dimarts.Segons van confirmar fonts oficials a la televisió neerlandesa ENS, el Govern imposarà a partir del divendres l'ús obligatori de màscares en llocs tancats d'accés al públic i ampliarà l'ús del passaport covid a altres sectors, inclosos gimnasos, piscines, museus, zoològics i parcs d'atraccions.La mascareta només és obligatòria en l'actualitat en el transport públic i el passaport covid ho és per a accedir a l'hostaleria, inclòs l'oci nocturn, i els esdeveniments musicals i culturals com a festivals, conferències o concerts.També s'espera que el Govern recuperi l'obligació del teletreball almenys la meitat del temps.El passat 25 de setembre, Països Baixos va posar fi a les regles de distància social i va imposar en el seu lloc l'ús del passaport covid en l'hostaleria i la cultura.A més, l'Executiu es planteja demanar el passaport covid en l'educació superior, però aquesta opció no pot introduir-se sense una esmena legislativa recolzada pel Parlament.No es descarta la possibilitat d'endurir les opcions que recull el passaport covid amb el que es coneix com a «norma 2G», és a dir, que només obtindrien el seu codi QR aquelles persones que s'hagin vacunat o superat la covid-19, però no les que s'obtinguin un test negatiu.Segons un estudi publicat avui pel municipi de Rotterdam i la Universitat d'Erasmus, només un 29% dels enquestats ha dit tenir confiança en l'Executiu nacional en l'actual context, una dada que a principis de la pandèmia a l'abril de l'any passat ascendia al 69%.El Govern neerlandès ja va avançar la setmana passada que estava preocupat pel nombre de nous positius i d'ingressos hospitalaris als Països Baixos, que han superat nivells previs a l'estiu, la qual cosa també amenaça la disponibilitat de llits d'UCI.Segons dades publicades aquest dilluns per l'Institut de Salut Pública (RIVM), s'han registrat 7.744 nous positius en les últimes 24 hores, davant dels 600 diaris de finals de setembre, quan es van aixecar la majoria de les restriccions.A més, hi ha 1.212 pacients amb covid-19 als hospitals, 90 més que ahir, i, del total, uns 236 estan en l'UCI, 16 més que ahir, el que retorna la situació a dades de principis de juny, d'acord amb el Centre Nacional de Distribució de Pacients.Quant a la vacunació, almenys el 81,7% dels majors de dotze anys han rebut ja la pauta completa en Països Baixos i al 85,2% se'ls ha aplicat almenys una injecció.